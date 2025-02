Samuel Tcherassi, el falso mesias de Barranquilla que lucha por conquistar la atención de Petro

Por: Maria Jose Torres |

febrero 28, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El cuestionado y polémico empresario barranquillero Samuel Tcherassi, confirmó en una entrevista sus planes de aspirar a la Alcaldía de Barranquilla. Este camino parece haberlo iniciado a través de la búsqueda de visibilidad en redes sociales, más precisamente en X (antes Twitter), en donde con un tono de moralidad bastante dudoso, lanza mensajes invitando a la indignación social por la gestión realizada en la administración del hoy Alcalde Alejandro Char.

En los últimos años, Tcherassi se ha visto involucrado en diferentes escándalos que lo han puesto en el ojo del huracán. Uno de ellos y por el cual ha sido fuertemente acusado, fue la demanda en contra de una de sus empresas por infringir los derechos de propiedad industrial con respecto a la marca EPK, dedicada a la venta de ropa para bebes y niños.

..Publicidad..

Adicionalmente, sobre Tcherassi recae otro penoso episodio que involucra a alrededor de una docena de empresas textileras, que lo acusan de estafa por el no pago de dineros que en suma rondan los $2.000 millones. Todo esto sin contar que en 2023, muchos de sus exempleados denunciaron ser notificados que serían retirados de la empresa sin indemnización ni prestaciones sociales. ¡Impresentable!

...Publicidad...

Otro tema que no se puede pasar por alto, debido a lo mal que le ha ido a Barranquilla con el actual gobierno nacional y que además genera mucha suspicacia, es la cercanía y el interés de Tcherassi de llamar la atención de Gustavo Petro. El controvertido empresario abiertamente ha reconocido su apoyo a las ideas y figura de Petro, a quien de manera reiterada cita en sus trinos.

....Publicidad....

Asimismo, de manera constante le pide al Alcalde de Barranquilla, que acuda al Presidente en busca de ayuda para la ciudad, sin embargo, recordemos que hoy “la joya del Caribe” no está dentro de la agenda de prioridades de inversión de Petro. Todo lo contrario, nos hemos visto perjudicados por decisiones de su gobierno que han impedido aún mayores avances en la ciudad. Como por ejemplo, la negligencia administrativa que nos quitó la posibilidad de realizar los juegos Panamericanos, situación que le provocó a la economía barranquillera, perder la posibilidad de percibir alrededor de 640 millones de dólares, según estimaciones de grupos empresariales de la ciudad. Y ni qué decir del recorte presupuestal al Atlántico en un 32.6%, o el polémico cobro por valorización en la vía Barranquilla – Cartagena, donde alrededor de 140 mil predios serán sujetos de este cobro.

Entonces, ¿nos merecemos como ciudad rogarle atención al Presidente? ¿Todo hace parte de una estrategia para limpiar la imagen de Gustavo Petro con la ciudadanía barranquillera? Tal parece que dentro de las tareas de Tcherassi está abrirle camino a Petro en la ciudad, congraciarse con él para que lo apoye en su futura candidatura y así entregarle a manos llenas la ciudad. Si, a esos mismos que hoy tienen a Colombia arrodillada a los grupos armados y en una incertidumbre que no cesa.

Todo lo anterior se configura como otro escenario más de sabotaje a Barranquilla y en un intento por llegar a la Alcaldía, del cual Tcherassi tiene constitucionalmente todo el derecho, pero el más mínimo mérito, los barranquilleros no merecen ser engañados, y mucho menos, por alguien que cree poder gobernar estando detrás de un celular trinando como un desesperado.

El debate ciudadano y la transformación de un territorio no consiste en eso. Más seriedad señor Tcherassi, liderar Barranquilla no es un juego, mire lo caro que nos ha costado haber elegido un Presidente que enfoco su campaña en atacar a sus rivales, pero que de ejecución y cambio, solo quedaron las promesas. Usted no puede venir hablar de honestidad cuando precisamente eso es lo que le ha faltado durante todos estos años y por lo cual hoy su reputación esta por el piso.

Finalmente quisiera dejarle un mensaje del cual seguramente hará caso omiso, porque cuando el poder se disfraza de buenas intenciones, se pierde todo sentido. La ciudad ha aprendido con los años a salir adelante, aun teniendo hoy día la mirada fría, egoísta e indiferente del gobierno nacional. Sus permanentes comentarios camuflados en un papel de ciudadano preocupado, son un atentado con las miles de familias que han visto crecer a una ciudad que supo entender sus prioridades y así entregar sus esfuerzos al servicio de una transformación que hoy ha despertado admiración a lo largo y ancho del país.

El crecimiento y desarrollo sostenido de Barranquilla se ha generado por una combinación de factores que incluye a las administraciones en su rol de demostrar la esencia del verdadero cambio, y acá sí que podemos utilizar esa palabra con orgullo. Pero sobre todo por una ciudadanía pujante que día a día ratifica y confía en que el ejercicio de lo público, logra mayor impacto cuando existe la voluntad de querer construir nuevas y mejores realidades para la gente

También le puede interesar: El hombre más inteligente que ha tenido Colombia no terminó el bachillerato