Salvar el Amazonas es salvarnos a nosotros mismos

Queridos amigos y amigas: La Amazonía no está muriendo. La están matando.



Hace 6 mil años que mi pueblo venera esta selva, que es la mayor fuente de vida que tenemos en el planeta. Pero los gigantes petroleros no lo ven así y se dedican a llevar a cabo sus actividades extractivas precisamente en los puntos más rebosantes de vida, derramando su negro veneno, contaminando los ríos y avivando la fiebre climática. Están matando la selva y la riqueza biológica que alberga. Ahora, estas mismas compañías se disponen a "engrasar" las negociaciones de la conferencia de la ONU sobre cambio climático que se celebrará próximamente en Dubai. El encuentro estará presidido por un magnate del petróleo y ya hay cientos de grupos de presión de la industria frotándose las manos. No podemos permitir que hablen en nombre de la Amazonía. Las negociaciones están a punto de empezar y tenemos la firme intención de que nadie pueda callar la voz que más importa: la nuestra. No solo habitamos la selva, sino que formamos parte de ella. Somos los suruí, los baniwa, los karipuna, los ashinka y muchos más, y no nos rendiremos hasta que se nos escuche a TODOS. La región amazónica perdió un millón de hectáreas de superficie de agua dulce en diez años Si recaudamos lo suficiente, podremos enviar una potente delegación de líderes y de coordinadores de campañas de Avaaz a la cumbre para hablar cara a cara con las autoridades y frente a las cámaras. Nos enfrentaremos a varias de las multinacionales más poderosas de la Tierra y no podemos hacerlo solos.



Ayúdanos a impulsar un levantamiento indígena para prohibir los combustibles fósiles en la Amazonía. Te prometo que nadie defenderá la selva como nuestros pueblos.