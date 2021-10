Salud mental: la materia pendiente del sistema de salud público

Por: Andrea Rojas |

octubre 11, 2021

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

La firma consultora internacional Ipsos publicó en su plataforma online Global Advisor su más reciente medición 'Conciencia del bienestar mental y físico', estudio en el cual se muestran diversos aspectos y tendencias relacionadas con la percepción, la importancia y el manejo que tiene la salud mental en el sistema de salud colombiano y del mundo. La medición fue realizada en 30 países y participaron 21.513 adultos, de entre 18 y 74 años de edad.

No hay salud mental sin salud física. Expertos aseguran que este es un binomio necesario para que exista la salud del ser humano como un todo. A pesar de ello, en la encuesta hecha por la firma consultora se evidenció que, aunque el 86 % de los colombianos considera igual de importantes la salud mental y la física, el 42 % dice que el sistema de salud nacional le da más importancia a la salud física y aún el 26 % de los nacionales no suelen pensar o no piensan nunca en su salud mental. Un número importante, tomando en cuenta la necesidad de que este aspecto de la salud esté sano.

-Publicidad.-

En el país, el 42 % de las personas encuestadas asegura que la salud mental es uno de los principales problemas de salud que tiene Colombia. Por encima se ubican Canadá (43 %), Australia (47 %), Chile (59 %) y Suecia (63 %). Tres de cada diez países encuestados aseveran que la salud mental es uno de los tres principales problemas de salud que enfrentan actualmente las personas de su país. Además, la salud mental es considerada el principal problema de salud en Suecia y Chile. El último año, la preocupación por la salud mental ha aumentado más en España (+19), Bélgica (+13) y Brasil (+13).

En términos globales, el 42 % de las personas encuestadas coinciden en que los sistemas de salud de sus países le dan más importancia a la salud física que a la salud mental. Esta percepción domina en países como Gran Bretaña (60 % de las personas asegura que la salud física es tratada con más importancia que la salud mental), Estados Unidos (55 %), Brasil (55 %), Sudáfrica (54 %), Suecia (54 %) y Canadá (53 %), entre otros.

Publicidad.

En América Latina la percepción es la siguiente: Chile (51 %), Argentina (42 %) y Perú (39 %). En países como México, Rusia, Arabia Saudita y Malasia las personas consideran que el sistema de salud le da tanta importancia a la salud mental como a la salud física.

“Desde que comenzó la pandemia de la covid-19, y tomando en cuenta todas las implicaciones del aislamiento, la gran cantidad de muertes y la incertidumbre, las personas comenzaron a tomar más conciencia sobre la importancia que tiene la salud mental para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Ahora, más que antes, la salud mental es cada vez más importante”, indica Juan Satizabal, director health care de Ipsos Colombia.

El 31 % de las personas encuestadas en este estudio aseguran que este es uno de los principales problemas de salud de su país, sobre el 26 % que tuvo esta percepción en 2020, cuando la covid-19 tuvo prioridad. La primera vez que se hizo este estudio fue en 2018; entonces, el 27 % de los encuestados consideraba la salud mental como un problema importante de salud pública. El nuevo coronavirus se sigue considerando el principal problema en este momento (70 %), y el Cáncer, el segundo (34 %), luego viene la salud mental.