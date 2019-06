Salir del clóset: la última estrategia de estrellitas fracasadas

Declararse gay para reactivar una carrera en la farándula parece ser una estrategia bastante efectiva. Sino que lo diga Juan Pablo Espinosa, actor que desde hace 8 años, cuando protagonizó El Secretario, no tiene un solo éxito en la televisión colombiana. A mediados de esta semana, Espinosa publica en su cuenta de Instagram un vídeo donde reveló algo que en el medio artístico ya de conocimiento público; que era gay. De inmediato, Juan Pablo Espinosa se convirtió en la tendencia número uno del país en twitter y no hubo un solo medio de comunicación que no reportara la noticia. El olvidado actor, que llevaba años tocando puertas en Estados Unidos, volvió a estar en el ojo de la prensa colombiana. No es de extrañar que en las próximas semanas lo veamos en las portadas de revistas como 15 Minutos y Vea.

No es la primera vez que alguien utiliza su orientación sexual para llamar la atención y sacar provecho de ella. En el año 2014 el youtuber Juan Pablo Jaramillo escandalizó al país con un vídeo donde confesaba que era gay. El vídeo, que hoy tiene más de 8 millones de vistas, según cálculos aproximados, le pudo haber generado ganancias de 21 millones de pesos. Además, sirvió para que todos los medios hablaran de él, ganó miles de seguidores y se volvió más conocido. Sin embargo, la orientación sexual de Juan Pablo Jaramillo tampoco era secreto alguno. Quienes tuvieron ocasión de tratarlo antes de la fama sabían de su noviazgo con otro hombre pues él tampoco lo ocultaba. Básicamente, Jaramillo usó su orientación sexual para llamar la atención. Porque de otra forma jamás hubiera obtenido la visibilidad que recibió en ese momento.

Y casos como los dos anteriores hay cantidades. Este tipo de estrategias es a lo que recurre la gente cuando el talento no le da. En lugar de convertirse en noticia por su trabajo, por estar triunfando en el extranjero o por generar contenido único y de calidad que cautive seguidores, toca armar un drama donde no lo hay. Estamos en una época donde cada vez hay más respeto por la orientación sexual de cada quien, y salir a gritarlo públicamente ya no constituye un acto de valentía. En lo personal considero que cada quien puede vivir su sexualidad como le venga en gana y no hace falta salir a gritarlo públicamente. Es algo íntimo y personal de cada quien.

Paradójicamente, cinco años después de que Juan Pablo Jaramillo hiciera el vídeo confesando que era gay, sus números han empezado a caer. Recientemente aceptó que está perdiendo seguidores y sus vídeos tienen menos vistas que antes. Es claro que una carrera armada a punta de estrategias como esta no da resultados a largo plazo y tarde o temprano la gente se aburre del personaje.

