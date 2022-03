Sacar a Restrepo: el error que le costó más de 16 mil millones de pesos a los Ardila Lülle

Nacional habría tenido más opciones de avanzar en la Libertadores si contra Olimpia hubiera dirigido Restrepo y no un hombre que no conocía al equipo como Herrera

La destitución de Alejandro Restrepo como técnico de Nacional no pudo caer en peor momento. Presionados por la hinchada, la directiva sacó a un técnico que llevaba al equipo tercero en la liga y todavía con opciones de avanzar en la Copa Libertadores justo antes de este duelo decisivo.

Era díficil, pero las posibilidades de ganarle 2-0 a Olimpia estaban con Restrepo en el cargo, pero la directiva prefirió echarlo antes de darle esa posibilidad. Luego si perdían podían sacarlo, pero dejar el equipo sin técnico a pocos días del partido fue la estocada final que los mismos Ardila Lülle le dieron al equipo.

Poner al "Arriero" Herrera al frente del equipo no le dio tiempo a conocer bien los sistemas que el equipo ya tenía con Restrepo. Las cosas no iban bien pero ante un partido tan decisivo muchos consideran que Herrera no iba a ser solución para superar a Olimpia. Tal como se vio no fue así y pese a que Nacional no compitió mal, no pudo anotar los goles suficientes para clasificar a la siguiente ronda.

No pasar a la fase 3 de Libertadores le costó a Nacional más unos 16 mil millones de pesos que pudo recibir: 4 mil 500 millones de pesos por los dos partidos de fase 3 y más de 11 mil millones de pesos por los partidos que la CONMEBOL le hubiera otorgado si clasificaba a la fase de grupos.

