Sacar a Margarita Rosa de ´El Tiempo´: el error que aún paga el arrogante de Sarmiento Angulo

Desde que fue echada por criticar al dueño del periódico, no existe gracia, picardía y talento dentro de las columnas del diario con mayor tiraje en el país

Hace poco me encontré con ese señor que es Andrés Mompotes. Siempre tan atildado, tan modesto, tan zen. Lo felicité porque estaban poniendo agenda desde las columnas de El Tiempo con el reencauche de Germán Vargas Lleras. Comparado con su rival, El Espectador, el diario de Sarmiento Angulo es una locomotora que se lleva por delante a todos sus contendientes. Sin embargo, no estoy muy seguro que haya columnas –ni mucho menos artículos periodísticos – bellamente escritos. Todo eso se fue cuando decidieron echar a Margarita Rosa.

El señor Sarmiento Angulo perdió una oportunidad deliciosa de mostrarse ecuánime y no como un Logan Roy cualquiera, interesado únicamente en doblegar a sus trabajadores, en tener en su equipo a abnegados lambones. En las columnas es donde reside el alma de un medio de comunicación, su carácter libertario. Y el diario con mayor prestigio del país decidió echar a la más genial de sus escritoras solo porque cuestionó al dueño del medio, el banquero más poderoso del país. Y uno no tiene que ser un resentido necesariamente para afirmar que en un país con un nivel de pobreza del 39,2 % según Cepal, el banquero es el enemigo.

La editorial Lumen decidió publicar el libro Margarita va sola, que en salsa choque significa que ella va confiada, sin máscara, caminando con la seguridad de sus hermosos cincuenta y siete años, ligera de equipaje, sin nada que perder, y eso que ella lo ha ganado todo. Compilaciones de columnas hay muchas y la mayoría de ellas son tan malas como las que acostumbran a sacar, como si de salchichas se trataran, los Daniel Samper, padre e hijo, pero la editora y la propia Margarita se esforzaron para darle una unidad a este libro que más que un compilado es una confesión en clave de memorias de una mujer a la que no le da miedo nada, ni siquiera enfrentarse con el banquero más poderoso del país.

Entonces, de niña, a comienzos de los setenta, la dejaban sola en la Casa de Española, la imponente casa que sus papás construyeron al sur de Cali, con dos nanas del Chocó que tenían la mala costumbre de odiar a todo lo que representara el poder blanco. Ser blanco en Cali es un privilegio. Sin adjetivos innecesarios, desplegando una prosa fresca, clara, que es una invitación al paisaje, la escritora se desliza por su vida sin que necesariamente se ate a la aburrida cronología de una autobiografía cualquiera. No es esclava de nada, ni siquiera de los sofocantes grilletes que nos ponemos los columnistas para ser leídos, para no perder vigencia.

¡Qué columnista dejó ir El Tiempo! Es una lástima que Margarita, acosada por los misóginos, odiadores de siempre, a los que les molesta que una mujer pueda tener una voz, se haya alejado de Twitter. Este no es el libro de una estrella sino de una escritora con la honestidad brutal como para desnudarse y mostrarnos su esperanza rota, sus amores frustrados con mujeres que no la quisieron, su obsesión por los gatos, el peso y la Nutella. Este es un libro que no necesita de la imagen de Margarita Rosa para justificarse. Es un libro que va solo.

¡Qué columnista dejaste ir Luis Carlos Sarmiento Angulo!