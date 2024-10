¿Sabe por qué los carros eléctricos necesitan llantas específicas?

Dos diseños disponibles: iON Evo AS SUV y iON ST AS en Colombia, se podrán adquirir a través de la red de distribuidores autorizados de la marca a nivel nacional

Bogotá, septiembre 16 del 2024. Hankook es la marca de llantas que presenta por primera vez en Colombia llantas exclusivas para carros eléctricos. Y la razón es sencilla, gracias a los procesos de investigación continuos de la empresa, la marca coreana entendió que los carros eléctricos cuentan con necesidades específicas y únicas.

¿Por qué los carros eléctricos necesitan llantas específicas? Los estudios realizados por Hankook, llevaron a la empresa a desarrollar la tecnología iON Innovative Technology, integrada por cuatro componentes que responden a cada una de estas características de este tipo de carro. Estos son:

Para el funcionamiento silencioso, las llantas iON ofrecen reducción del ruido en un 29 %, lo cual ofrece un manejo más cómodo, logrado por la tecnología Sound Absorver. Los carros eléctricos cuentan con baterías un 30% más pesadas, por lo cual las llantas iON ofrecen un menor desgaste de rodamiento, con un 25 % más de vida útil extendida de la misma, al contar con la tecnología Super Mileage. Cuentan con potencia de par instantánea, lo que hace que necesiten de llantas con agarre superior para la aceleración rápida y frenado, que lo ofrecen las llantas gracias a la tecnología Perfect Grip. El tiempo de recarga de los carros eléctricos es extenso, las llantas iON ofrecen baja resistencia de rodamiento para que la pérdida de la energía sea menor, y esto se logra con la tecnología Extreme Lightness.

Las llantas iON ofrecen doble de ventajas, al superar los límites de la compensación para alcanzar un rendimiento óptimo. Permite a los conductores viajar más gastando menos batería, un excelente agarre sobre mojado, bajo ruido y resistencia al rodamiento.

El mercado de los carros eléctricos

Se tiene estimado a nivel mundial un crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos de un 37% en el período 2020 al 2028. Y una disminución del 7% en este mismo rango de tiempo de la venta de vehículos convencionales. En el caso de las ventas de llantas se estima un crecimiento de llantas para vehículos eléctricos de un 39% y para autos convencionales un 35%, en el mismo período, del 2020 al 2028, según los estudios de la empresa de consultoría IHS.

“En el caso de Colombia se evidencia más el crecimiento de los vehículos eléctricos. En el período 2021 al 2024 el pronóstico de venta de vehículos eléctricos nuevos es de un 600%, y un decrecimiento del 6% en los vehículos convencionales. En este mismo período de tiempo el líder de ventas es BYD, alcanzando unas ventas estimadas en 1.600 unidades. Otras marcas incluidas en el estudio son: BMW, Volvo, Zhidou, Mercedes Benz, Mini Cooper, MG, Renault y JAC, según cifras de Andemos. Con estos datos contundentes de la evolución de los carros eléctricos en el país, Hankook Tire le apuesta al desarrollo de esta línea de vehículos al país, con las llantas iON. Somos la única marca del mercado a nivel mundial y en el país en diseñar llantas específicas para las características puntuales de los carros eléctricos”, comentó Carlos Cruz, Gerente Comercial de Hankook Colombia.

Viaja más lejos para vivir más la experiencia

El peso de la batería hace que los vehículos eléctricos tengan hasta un 30 % más que los vehículos con motor de combustión interna, lo que provoca un desgaste desigual de las llantas que no son específicas para vehículos eléctricos. Las llantas que se colocan en los vehículos eléctricos se desgastan aproximadamente un 20 % más rápido y más desigualmente que en los vehículos con motor de combustión interna. iON evo AS SUV obtiene presión de contacto uniforme optimizando la estructura de contacto a través de la tecnología Round Even (rodado uniforme). Otra característica de estas llantas es el compuesto ProDurable, ofrece más kilometraje con rellenadores avanzados y materiales de goma flexibles.

Maneja en paz, en silencio y cómodamente -Tecnología a prueba de ruidos

Los motores eléctricos son casi insonoros, y por lo tanto los conductores escuchan más el ruido de las llantas. Con la tecnología del silenciador de ruido i Sound Absorber Technology, la iON evo AS SUV es silenciosa y placentera a cualquier velocidad. Esto se logra gracias a lograr un ruido de cavidad mínima, con tecnología quiet flex, tecnología noise guard y tecnología Opti Pitch.

Carga menos, viaja más - Autonomía extendida

Hankook entiende las inquietudes en torno a la pérdida de energía al conducir vehículos eléctricos. Al reducir la resistencia de rodamiento a través de la tecnología Opti Cure, las baterías duran más y puedes manejar distancias más largas. En una emergencia unos kilómetros más pueden ser cruciales.

Agarre excepcional y rigidez aumentada

Diseñada para soportar la potencia de par inicial de los motores de vehículos eléctricos, iON evo AS SUV fue desarrollada para incluir el compuesto Progrip y la tecnología Grip Claw que funciona bien tanto en condiciones en todas las condiciones de clima.

Hankook es el patrocinador de llantas en la fórmula E

Audi, BMW, Porsche, VW y otras marcas líderes ya utilizan llantas de equipo original de Hankook que han sido optimizados para la electromovilidad. A partir de las temporadas 2022, 2023 y 2024, de la fórmula E, Hankook demostró la experiencia técnica que ha adquirido en el área de la sostenibilidad y la movilidad de alto rendimiento, como proveedor en el mundo del automovilismo eléctrico, según lo designado por la Federación Internacional del Automóvil.

Sin duda, el lanzamiento de esta nueva familia de llantas para carros eléctricos es un paso hacia el futuro de la movilidad de nuestro país, y Hankook es protagonista al traer la última tecnología desarrollada y probada constantemente en las carreras de la Fórmula E.