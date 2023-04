.Publicidad.

Daniel Arenas estuvo celebrando sus 44 años el pasado 30 de marzo; y en el programa matutino en el que está trabajando, 'Hoy día', no dudaron en hacerlo sentir el rey del set y le celebraron el natalicio por todo lo alto. Sus compañeros le dieron mensajes de felicitación y le desearon buenas cosas para el futuro. Y desde Colombia, vía Skype, sus padres decidieron sorprenderlo y hacerle una videollamada para celebrarle el cumpleaños. El actor no pudo estar mas contento; pero, para todos su seguidores, faltó algo y fue el mensaje de Daniela Alvarez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hoy Día (@hoydia)

Como es bien sabido, la exseñorita Colombia es pareja del actor desde hace un buen tiempo; pero en los últimos meses se ha venido rumoreando que ambas celebridades habrían acabado su relación. Todo ocurrió después de que Daniel Arenas se diera un beso, en vivo y en directo, con su compañera de trabajo, Adamari López, lo que habría sido el detonante del distanciamiento, que llegó a niveles extremos, como el de no mandar ni un mensajito en el día de su cumpleaños.

Ahora bien, no se puede asegurar que haya sido así; pero en el tiempo que duró el programa de 'Hoy día' nunca se vio a Daniela Álvarez felicitar a Daniel Arenas, y entendiendo que es una persona importante para él, es mas extraño que no apareciera a que sí lo hiciera. Los rumores de la separación ya casi son un hecho, no solo porque hace un buen tiempo que no se les ve juntos, sino porque la exseñorita Colombia ha tenido varios viajes a EEUU, y no ha visitado al actor.