- RTVC Play tiene producciones para el fin de semana

La Niña Errante, La mujer del Animal y La señorita María son opciones para mirar si no se quiere salir de casa

Una de las opciones para pasar el fin de semana es ver series. Si bien existen plataformas de pago como Netflix, HBO, Disney Plus, Amazon entre otros, en Colombia se puede ver de forma gratuita películas, series y audios de buena calidad, mediante la aplicación de la RTVC play. En la plataforma existen tres opciones a considerar para pasar las horas libres del lunes, o domingo: Niña errante, La Mujer del Animal y Señorita María.

La Niña Errante

La historia habla de Ángela, una niña de 12 años, que en el sepelio de su padre conoce a sus tres medio hermanas, todas en los 30. En efecto, por la reunión todas emprenden un viaje donde se conocen entre sí. Las actrices que aparecen son Carolina Ramírez, Sofia Paz, Lina Marcela Sánchez y María Camila Mejía. La caleña Carolina Ramírez es reconocida por su trabajo en la Reina del Flow, Séptima Puerta, La Pola, Las trampas del amor etc. El escritor y guionista detrás del trabajo es Rúben Mendoza.

La Mujer del Animal

En la trama se conoce a Amparo. Una mujer que logra escapar de su estricto colegio; no obstante, cae en manos del “Animal”, un hombre violento y agresivo que la convierte en su mujer. La nueva situación encarcela a Amparo; no obstante, la protagonista logra usar el amor de su hija para construir un nuevo camino. La película fue dirigida y escrita por Víctor Gaviria, el director detrás de Rodrigo D No futuro, La vendedora de Rosa y Sumas y restas. La Mujer del Animal sigue esa línea de narración visceral y cruda donde la audiencia debería ser mayor de edad por lo desgarrador de las escenas.

La señorita María

La película cuenta que en las montañas de Boavita (Boyacá), en un pueblo conservador, campesino y católico existe una campesina llamada María que nació siendo niño. Mediante la trama la audiencia comprende el rechazo y el miedo de la comunidad a María. El trabajo fue dirigido por Rubén Mendoza y logró el Premio nacional de largometraje de la Cinemateca de Bogotá en el año 2018.

