Romance, cachos, billete, compra de votos: la novela de la política colombiana se destapa

Yo sé que a la mayoría de las personas les aburre los temas de política.

En parte los entiendo, los canales privados de televisión nos mostraron la realidad política de Colombia como una novela mexicana de buenos contra malos; la hermosa protagonista, que en nuestro caso sería la aristocracia tiene que lidiar contra las malvadas guerrillas y sus aliados de izquierda.

Un libreto de novela rosa muy predecible y desgastado, sospechosamente simple que saca corriendo a la mayoría de espectadores.

Yo les sugeriría que le den una nueva oportunidad a esta trama que se está poniendo buenísima. De un tiempo para acá los narradores de esta historia ya no son exclusivamente Caracol, RCN y el Tiempo.

Con la masificación del internet hay nuevos libretistas, los medios independientes que por medio de las redes sociales están destapando y difundiendo un entramado de traiciones, pasiones que ni las más entretenidas series de HBO o Netflix han podido retratar.

Resulta que la linda protagonista de esta historia a la que le mataron a su padre cuando era joven y que luego llego a ser presidente de la república no era tan bondadosa como nos la pintaron en el Corín Tellado de RCN.

Aún no sabemos el final de esta joyita pero lo que todos los días si se está destapando es la verdadera historia de sus amigos y aliados.

Las últimas semanas han sido para alquilar balcón, la rosca de los "buenos" anda en un despelote que ni se imaginan, unos contra otros están contando cositas súper interesantes.

La Merlano comenzó a contar cómo es el sucio manejo de la política en el Caribe, como los caciques de esta región manejan el presupuesto público como si fuera plata de ellos.

Ella cuenta esto como si fuera algo cotidiano, y después de confesar semejantes cochinadas remata diciendo que es una mujer honorable.

Tan honorable como se deben creer los Char, los Gerleim, los Nule, los Cote, etc., etc. etc.

Para ellos y para el 95 % de los barranquilleros que adoraban a Alejandro Char cuando era alcalde comprar votos y repartirse la platica de nuestros impuestos es lo más normal del mundo.

Para más detalles véase los últimos capítulos en la revista Semana y la nueva Cambio que arranco pisando fuerte. Hay de todo: romance, cachos, billete, violaciones, intentos de asesinato entre otras cosas.

Otro que prendió el ventilador fue un exgobernador de Sucre, un tal Benito, antiguo amigo de Álvaro Uribe que conto cómo fue el despojo de miles de hectáreas a los campesinos de Córdoba, no dejo títere con cabeza, habló de cómo los paramilitares impusieron a Mario Iguarán como fiscal general de la Nación.

Y unto nada más ni nada menos que al mismísimo Lafaurie, el esposo de la Cabal, el amo y señor de FEDEGAN la agremiación de ganaderos más grande y poderosa de Colombia.

Al pobre viejo le están dando una paliza por todos lados, en El Espectador denunciaron que su agremiación está exigiendo que los ganaderos voten por su esposa si quieren que les vacunen el ganado y por si no faltaba más, su esposa, la Cabal aparece en una grabación hablando pestes de Duque y otros importantes y poderosos uribistas.

Para rematar Yohir Akerman destapa unos archivos del DAS que nadie quiere investigar pero que incriminan al esposo de la Cabal con el paramilitarismo y la compra de magistrados para elegir al mismísimo fiscal general.

Y hablando de Fiscal, resulta que al Sherlock Holmes criollo que resuelve casos en menos de 20 días, estos como que no le interesan. ¿Será por su amistad y porque fue elegido por Duque, que a su vez fue elegido por Uribe, el protagonista de esta historia?

Pocos se atreven a hablar de él, dicen que es muy poderoso, que le tienen mucho miedo.

Las familias de los testigos están amenazadas y han asesinado a unos. Pero amedrentar funciona cuando son unos pocos queriendo denunciar, en estos momentos estamos ante una avalancha de gente queriendo ponerse a cantar.

Yo no creo que tengan suficientes tentáculos para ocuparse de tantos.

Lo que se viene es candela, y coincide precisamente con elecciones presidenciales y de congreso.

Hay que recordarle a la gente que los actores de estas historias son de los partidos que más aparecen en las vallas de propaganda política.

Sospechen de dónde sacan tanta plata esos partidos para llenar las calles de tanta publicidad basura. No voten por ellos si quieren que esta serie llegue a su fin.