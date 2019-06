Rodolfo Correa, el profe que quiere ser gobernador de Antioquia

La política del siglo XXI requiere de personas probas que representen frescura e ideas atractivas para la población. Sin lugar a dudas, en la contienda regional antioqueña quien nos garantiza ello, es el abogado y profesor universitario, Rodolfo Correa. Él es un ciudadano común y corriente, emprendedor y litigante que ha decidido dar su lucha para alcanzar el sueño antioqueño: hacer política de forma sana, careciendo de cacicazgos, padrinazgos y gamonales baratos. ¡Qué buena labor!

Y es que, generalmente, los candidatos a la Gobernación de Antioquia son personas apadrinadas por el poder de los caciques y padrinos tradicionales, los cuales, de sumo, cuentan con el poder de las grandes maquinarias por ser hijos o ahijados de un exministro, un exsenador o un expresidente. Lo que nos ofrece un círculo politiquero rimbombante. ¡Situación que está llamada a cambiar!

Es por lo antecedente, que nos resulta llamativo encontrar a un candidato que, sin miedo y sin pedir permiso, tiene la osadía y determinación de competirle de frente a los de siempre. ¡Así debe ser!

Y así lo consideramos porque creemos que la política debe hacerse sobre lo superior, es decir con ideas, propuestas, ingenio y creatividad. Tal cual, aquellas son las cualidades que reúne el profesor Correa, pues su idea es hacer política en el terreno de la decencia y la legalidad. ¡Lo cual nos motiva a apoyarlo hasta el final!

Ahora bien, frente a su programa de gobierno, debemos decir que su propuesta económica para el departamento es ambiciosa, dado que, propone un plan de economía solidaria para que los campesinos antioqueños sean personas más productivas y competitivas.

Con respecto al desarrollo del departamento propone un plan eco-turístico de infraestructura nunca antes visto en Antioquia, el cual, de llevarse a cabo, conectaría los diferentes municipios de una misma subregión como un potencial destino turístico, verbigracia, el Oriente, el Suroeste y el Urabá Antioqueño.

Aunque pareciere exagerado, tendríamos en Antioquia muy poco que envidiarle a Cancún o Aruba. ¡Ya se podrán imaginar la magnitud del proyecto!

Finalmente, Rodolfo Correa ha sido de los pocos candidatos que sin tambalear le ha sobrado firmeza para manifestar que, por medio del orden y la estabilidad, deben neutralizarse los bandidos, lo cual resulta más que positivo porque el próximo gobernador de Antioquia no puede ser un sujeto vergonzante, que tiemble a la hora de ordenar la militarización de una subregión, así como alguna intervención militar. Sabemos que al profesor Correa no le dará miedo, ni mucho menos vergüenza de asumir los menesteres del departamento. El próximo gobernador de Antioquia debe ser un verdadero garante del bienestar social de los antioqueños. En nuestra opinión, no nos cabe la menor duda que Rodolfo Correa lo será.

Además, para nuestro fortunio, encontramos que el profesor Correa es un híbrido de cuatro aspectos trascendentales que reclama el ejercicio de lo público: firme, sereno, innovador y refrescante. Una combinación perfecta para dirigir los hilos de Antioquia.

Por lo anteriormente mencionado, es que los jóvenes apoyamos a un #ProfeGobernador. ¡Ya llegó la hora de darle un nuevo aire a la política, por ello, el candidato de los jóvenes es el profesor Correa!

