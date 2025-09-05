Rodaron las alcaldesas de dos localidades grandes por las denuncias del concejal Daniel Briceño

El alcalde Galán retiró de sus cargos a las Alcaldesas Alexandra Mejía de Chapinero y a Adriana Ortiz de Fontibón por presuntas irregularidades en contratación

Fueron las denuncias del concejal Daniel Briceño del partido Centro Democrático las que alertaron a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán sobre lo que podría estar pasando con la contratación en las Alcaldías Locales de Chapinero y Fontibón. Con la lupa puesta el Alcalde de Bogotá procedió a retirar de sus cargos a las Alcaldesas de Chapinero Alexandra Mejía Guzmán y de Fontibón Adriana Yaneth Ortiz Ubaque.

En la alcaldía local de Chapinero (La misma de las motos a 90 millones de pesos) contrataron la compra de un paquete de billetes didácticos a $450.000. Esos mismos billetes cuestan $2.000 en una papelería. ¿Por qué el alcalde mantiene a esta señora en su cargo?

El Secretario de Gobierno de Bogotá Gustavo Quintero Ardila, la decisión se adoptó después de revisar la gestión realizada por las dos funcionarias en las respectivas Localidades. Según Quintero Ardila, la evaluación se hizo teniendo en cuenta la ejecución presupuestal y la transparencia de los temas de contratación, donde la Administración del Alcalde Galán busca cambiar la imagen de las Alcaldías Locales. El funcionario fue enfático en afirmar que, se debe priorizar la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos en los fondos de Desarrollo Local.

En que consistieron las denuncias del concejal Briceño

En el caso de la Alcaldesa de Chapinero, Alexandra Mejía se trató de presuntas irregularidades en la compra de 5 Motocicletas para la policía de la Localidad por un valor de $476.000.000 millones a través del contrato 279 de 2025 con la empresa Creymotos. Donde cada vehículo se pagó a costo de $93.471.525. mientras que esas mismas motos con las mismas especificaciones en Creymotos la Secretaría de Seguridad las adquirió a $50.000.000 millones, es decir que hubo un sobre costo en la compra de $240.000.000 millones

.Mejía se vio también envuelta en otras presuntas irregularidades que denunció el Edil Nicolás Velasco y el Concejal Briceño, en la adquisición de 10 paquetes de billetes didácticos, a través de la firma del contrato 389 de 2024 por valor de $4.500.000, el costo de cada paquete fue de $450.000. según el Edil Velasco, los billetes los entregaron como incentivo a personas que participaron el proyecto denominado recicladores por un día. Sobre el tema el Concejal Briceño dijo que los paquetes de billetes didácticos cuestan solo $2.000 porque el fue y los compró.

¿Qué pasó en Fontibón?

La entonces alcaldesa Adriana Ortiz, al parecer tuvo problemas con la contratación en la malla vial local, donde presuntamente estaría involucrado un asesor de esta alcaldía local.

Cabe señalar que, desde principios de este año 2025, la Contraloría de Bogotá alertó, sobre hallazgos fiscales por más de $9.390 millones por presuntas irregularidades en la contratación de 17 Alcaldías Locales, cuyos contratos, se realizaron a través de los Fondos de Desarrollo Local. El año pasado la Veeduría Distrital, también alertó sobre presuntas alteraciones en formularios de ofertas económicas, así como inconsistencias en registros de antecedentes disciplinarios de algunos contratistas que ejecutan obras en las localidades a través de los Fondos de Desarrollo local.

Igualmente, el organismo de control evidenció muchas modificaciones en materia de contratación y ejecución presupuestal en los planes de adquisición y toda la contratación la dejan para el último trimestre del año. Adriana Herrera Veedora de Bogotá dijo que en algunas Alcaldías Locales tienen problemas de contratación y administración de los recursos públicos.

La salida de estas dos Alcaldesas, genera un campanazo de alerta para el resto de los Alcaldes y Alcaldesas Locales para que hagan bien la tarea aplicando el dicho del exalcalde Antanas Mockus que decía los recursos públicos son sagrados, produciendo resultados concretos y transparentes en su gestión local.