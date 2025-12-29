Ritual político de autoflagelación infinita        

En plan revisionista lo que terminamos es todo el planeta disculpándose con todo el planeta

En 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, exigió que España pidiera perdón por la conquista de México ocurrida hace más de 500 años. El zoquete de AMLO no parece entender que la historia no es un juicio moral del siglo XXI: es una sucesión de conquistas, violencias, mezclas y herencias. En plan revisionista lo que terminamos es todo el planeta disculpándose con todo el planeta. Veamos el escenario que plante la peregrina pretensión del expresidente mexicano:

En el caso concreto de Españalos pueblos íberos y celtas la habitaban desde antiguo, fueron contactados y colonizados por los fenicios y los griegos, que fueron desplazados por los cartagineses, que fueron conquistados por los romanos, que fueron sucedidos por los suevos, vándalos y alanos, que fueron dominados por los visigodos, que fueron en parte arrebatados por los bizantinos, que fueron conquistados por los musulmanes, que fueron combatidos y finalmente reemplazados por los reinos cristianos de la Reconquista, culminada en 1492.

El caso de Inglaterra es igualmente complejo al de España. Los pueblos celtas la habitaban desde antiguo; fueron sometidos por los romanos, que fueron reemplazados por los anglos, sajones y jutos, que fueron invadidos por los vikingos daneses, que fueron conquistados por los normandos franceses en 1066, que dominaron una población que nunca volvió a ser “originaria” de sí misma.

La historia de Córcega, una de las más emblemáticas islas en todo el mediterráneo, tierra montañosa y de habitantes toscos y calientes. es igualmente compleja: Los foceos de Asia Menor habían establecido allí una colonia hacia el 560 a. C.; fueron conquistados por los etruscos, que fueron conquistados por los cartagineses, que fueron conquistados por los romanos, que fueron conquistados por los griegos bizantinos, que fueron conquistados por los francos, que fueron conquistados por los musulmanes, que fueron conquistados por los italianos toscanos, que fueron conquistados por los pisanos, que fueron conquistados por los genoveses (1347).

Si España o Inglaterra tuvieran que pedir perdón a todos sus conquistadores su historia nacional quedaría moralmente invalidada desde el origen; su identidad política sería incoherente. Como observa un historiador, “El concepto mismo de nación moderna se disolvería.”

*****

Apostilla: En los anales de la imbecilidad, por no hablar de ridiculez, quedará grabada la ópera bufa en la que Nicolás Maduro fue proclamado “Arquitecto de la Paz” durante un acto oficial realizado por la Sociedad Bolivariana de Venezuela. En medio de aplausos de sus simpatizantes, el líder chavista recibió una medalla que exhibió como símbolo de reconocimiento, un hecho que no tardó en provocar reacciones de incredulidad y sarcasmo tanto dentro como fuera del país.

