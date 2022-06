Por: Manuel antonio Lizarazo Roduiguez |

junio 08, 2022

RH Positivo a la presidencia

RH Negativo para la democracia.

Charles Chaplin dijo: “La vida ha dejado de ser un chiste para mí; no le veo la gracia”. Unos veinte millones de colombianos comiendo mierda, de los cuales unos seis vieron en Rodolfo Hernández el cambio. Pero este es el último muñeco ungido de Uribe Vélez para mantenerse amangualado en el poder de la presidencia. El ingeniero Hernández, uno de los hombres más ricos de Colombia. ¿Sí? a costillas de los Santandereanos que viene ordeñando hace más de cincuenta años porque han tenido que financiar sus casas a quince años. “Yo cojo las hipotecas, eso es una vaquita de leche, y se lo comenté al doctor Uribe, él me aprecia”.

Y con ello, patrocinó la campaña de Luis Francisco Bohórquez, campeón de la corrupción en la alcaldía de Bucaramanga. También se pelearon porque no le entregó buena parte de la Torta. Entonces él mismo escribió una carta a los bumangueses prometiendo entregarles un lote con servicios a cambio del voto. Así se hizo alcalde y dueño de la torta. ¿Cumplió? No, pero sacó a los ladrones tradicionales según él, y ahora Rodolfo es el investigado por corrupción y llamado a juicio. ¿Caso judicial por corrupción, Vitalogic?

¿Por qué Rodolfo Hernández? Porque es un populista, lo que significa que dice lo que quiere escuchar la gente. Psicología popular: “les voy a quitar la robadera“, “eso fue un desliz“, “¿Quién no ha cometido uno?“ Lo reconoce riéndose con picardía, en chiste mientras aparenta sinceridad.

Así se convirtió de la noche a la mañana en el paladín salvador de la clase política tradicional y corrupta. A quienes también insulta con frecuencia. Llamó a Fico, Uribe, y lo reconoce, “es frentero”. “Para agradecerle el apoyo que me ofreció reconociendo su derrota”. “No más Uribe en la primera, y en la segunda vuelta no más Petro”. Populismo Puro. Solo de dientes para afuera porque casualmente los uribistas se volvieron Rodolfistas cuando no despegaba su candidato y los más de cinco millones que se mantuvieron fieles, son cien por ciento anti-Petro.

Un proyecto de inclusión social está en la mira de ser desplazado con “No más Uribe y en la segunda vuelta no más Petro”. En una democracia que utiliza el sistema del voto (que no admite auditoría) para legitimar los intereses de la oligarquía que ahora se resguardan en el viejo fantasma que no llega sin ellos. Acorralado entre su ego machista y los caciques electorales que vienen de más a menos perdieron, pero se unieron con el segundo positivo para uribista. (godos y cachiporros) Un trampolín que los mantendrá en la dirección del régimen. “Gallina que come huevos, ni que le quemen el pico”.

Los dirigentes y acompañantes del Pacto Histórico tienen que bajarle al ego y acercarse al pueblo rural que no lee solo puede ver RCN, Caracol o un smartphone para bajar Tik-Tok. ¡El Pacto por la Vida! puede histórico cuando la mayoría colombianos transcendamos del YO para pensar en el otro. Ese otro que no tuve mi misma suerte y representa la mayoría de los colombianos, los menos favorecidos. Afuera la elite de ricos que nos ha cambiado la concepción de la dignidad y la muerte. ¿Ricos no roban? Es un mito. Siga los hechos. Hasta que la dignidad se vuelva costumbre y el no mataras recupere su mandato divino.