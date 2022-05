Revolcón en Estados Unidos por la posibilidad de que el aborto vuelva a ser ilegal

Luego de que el borrador del Tribunal Supremo fuera filtrado por el portal de noticias 'Político', con el dictamen mayoritario de jueces que apunta a anular el derecho al aborto en Estados Unidos, cientos de mujeres salieron a las calles este 3 de mayo con opiniones divididas sobre la posible decisión, que genera un terremoto en el mundo político y de la Justicia.

El documento, firmado por el magistrado Samuel Alito, Clarence Thomas y los tres jueces propuestos por el expresidente Donald Trump (2017-2021) Amy Coney Barrett, Neil M. Gorsuch y Brett M. Kavanaugh, dejaría la regulación del procedimiento o la prohibición del mismo en manos de cada estado.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, la máxima instancia judicial del país, cuenta con seis jueces conservadores y tres liberales.

Aunque el procedimiento de interrupción del embarazo es legal en EE. UU. desde 1973, cuando el Supremo dictaminó que “el Estado no tiene derecho de intervenir en la decisión de la mujer sobre su embarazo”, los derechos reproductivos se han visto amenazados cada vez más en los últimos meses con el endurecimiento de restricciones en contra del aborto en diferentes estados del país.

Restricciones que, en su mayoría, han sido auspiciadas por políticos de derecha, mientras algunos funcionarios demócratas han utilizado distintos mecanismos para proteger el acceso al procedimiento.

El borrador de opinión, filtrado en la noche del lunes 2 de mayo y que sugiere la anulación del histórico caso Roe vs. Wade de 1973 que legalizó el aborto en el país, fue confirmado como auténtico por parte del presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, quien además aseguró que el texto no representa la "posición final de ningún miembro sobre las cuestiones del caso".

"Esta traición a las confidencias del tribunal que pretendía socavar la integridad de nuestras operaciones, no tendrá éxito. El trabajo del tribunal no se verá afectado en modo alguno", dijo Roberts en un comunicado de prensa y añadió que lanzará una investigación sobre el origen de la filtración.

El comunicado de prensa del tribunal dejó claro que los borradores de las opiniones solo son distribuidos internamente como uno de los pasos del proceso de deliberación confidencial de los jueces. La filtración del documento, entonces, podría considerarse como una gran fisura en la confianza que se ha construido por décadas en las deliberaciones de los jueces.

Aunque se han presentado otras filtraciones antes, nunca se había registrado una de tal magnitud en donde está involucrado un documento al que solo un puñado de personas tiene acceso antes de que sea publicado.

“Los empleados del tribunal tienen una tradición ejemplar e importante de respeto a la confidencialidad del proceso judicial y de defensa de la confianza del tribunal (...) Esta fue una singular y atroz violación de esa confianza que es una afrenta al tribunal y a la comunidad de servidores públicos que trabajan aquí”, añadió Roberts en el comunicado.

Joe Biden se declara "preocupado" y califica el sentido del texto de "radical"

Antes de subir al Air Force One para viajar a Alabama, por medio de una declaración a los periodistas, que luego sería condensada en un comunicado oficial en su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó el proyecto de “radical”, asegurando que “toda una serie de derechos” que se basan en la presunción de privacidad se verían amenazados como el acceso a la anticoncepción y el matrimonio igualitario.

My statement on the reported Supreme Court decision draft. pic.twitter.com/Kt3bP0kzqU

— President Biden (@POTUS) May 3, 2022