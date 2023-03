Reto48: la serie que llega a la pantallas nacionales para romper los estereotipos de género

Los niños no lloran, las mujeres que juegan fútbol son lesbianas... parece que la sociedad no está lista para seres humanos auténticos. Hasta ahora.

Por: Pedro Nel Borja |

marzo 23, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Los niños no lloran, las niñas son sensibles, las mujeres que juegan fútbol son lesbianas, los hombres no usan maquillaje ni se pintan las uñas y es mejor quedarse en el molde porque la sociedad no está lista para seres humanos auténticos, son algunos de los estereotipos que se quieren derrumbar en #Reto48, la nueva serie de ficción de canal eureka y Capital Sistema de Comunicación Pública.

La historia gira en torno a cinco estudiantes del Liceo San Denise que se ven sometidos a repetir sus Pruebas de Aptitud Vocacional debido a que estas se perdieron. Situación que no les gusta ya que se ven perjudicados por el descuido del colegio. Intentan fugarse pero se quedan encerrados en un cuarto de basuras, sin celulares y a la espera de que alguien les abra. Afuera sus compañeros de clase creen que están realizando un desafío viral llamado #Reto48, que consiste en desaparecer durante 48 horas seguidas sin avisar a nadie.

-Publicidad.-

En un primer momento, todos parecen tener el control de la situación. Comparten anécdotas y realizan competencias que se han viralizado en internet para matar el tiempo. Pero muy pronto y, después de varios roces entre ellos, se dan cuenta que quieren salir de allí.

En los diferentes capítulos de #Reto48, este grupo de jóvenes comparte el deseo de evadir la realidad porque les resulta dolorosa y no quiere lidiar con la dureza de los problemas que marcan el paso a la vida adulta. Pero inevitablemente terminarán enfrentándose a aquello de lo que huyen.

Publicidad.

“Las historias presentadas las aprovechamos para abordar el tema de identidad en los adolescentes porque es el momento en el cual ellos quieren sentirse parte de algo y entender quiénes son a través de búsquedas internas. Los estereotipos de género son una de esas maneras en que la sociedad marca lo que es correcto o incorrecto, pero son etiquetas que se deben deconstruir. Por eso, el mensaje que dejan los personajes es que no hay que sentir miedo por ser uno mismo ya que ese es el principio para ser aceptado y querido por los demás”, indicó Carlos Millán, director de la serie.

Es así como la audiencia tendrá la oportunidad de ver a los personajes en un contexto extremo que los despoja de lo que se supone que son para mostrar su realidad. “Es importante abordar el tema de la identidad porque está pasando desapercibido, a pesar de que muchos creen que es tendencia. Por ejemplo, no se habla del descontrol que generan las hormonas cuando se está haciendo una transición de género o de lo traumático que es un aborto. Son aspectos que ni siquiera han empezado a ser analizados y que, si no salen en televisión, la gente no los ve. Lo más lindo de #Reto 48 es que muestra que no hay necesidad de aparentar ser nadie ni de usar máscaras, porque realmente no importa lo que opine el resto del mundo. La etiqueta nos da un camino a seguir, unas normas pero también nos encasilla y puede alejarnos de nuestro ser auténtico”, afirma Camila Sáenz, actriz que interpreta a ‘Sam’ en la serie.

En esta producción, realizada por Echando Globos SAS para eureka y Capital, se visibiliza un conjunto de creencias sociales para hacer evidente lo absurdas que resultan hoy en día y el efecto desequilibrado que causan para que hombres y mujeres gocen de los mismos derechos y oportunidades.

De hecho, esta serie es el resultado del trabajo realizado con la Generación eureka, el grupo de niños y niñas que asesoran al canal en la construcción de la programación que quieren ver, con quienes se decidió abordar el tema para sensibilizar, replantear paradigmas y movilizar a las audiencias a construir en conjunto una ciudadanía participativa, comprometida y crítica.

#Reto48 se estrenó el 13 de marzo. Se puede ver desde ya por eureka tu canal de lunes a domingo a las 9:30 p.m.; y por Canal Capital, de lunes a viernes a las 9:30 p.m. Todos los capítulos también están disponibles en el canal de Youtube de eureka tu canal.