Retenes ilegales de la Policía de Tránsito en Bogotá. Todos a denunciar

Si el Waze o Google Maps los manda por la calle 30 con carrera 32a para doblar a la derecha, no pasen por ahí. ¡Es una trampa!

Aquí presento tres evidencias de una sinuosa interpretación de las señales de tránsito por la Policía de Tránsito de Bogotá para sacarle comparendos de 1 millón de pesos a todo el que pase por ahí. Filas y filas de vehículos retenidos a diario, que saben con total certeza que no son del barrio, y que multan, muy a pesar de que previamente se ha establecido en apelaciones que dicho cruce NO ES PROHIBIDO:

En la primera foto se ve la señal de “PROHIBIDO EL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS” (una línea roja anulando el camión). La presencia de esta señal (y no su ausencia, hay que decirlo), indica que el paso está habilitado para vehículos que no sean camiones, volquetas, ni buses. Autos livianos.

Segunda prueba:

En la segunda foto, una señal verde sobre la misma acera reza: "PRECAUCIÓN CRUCE DE ARTICULADOS".

Se entiende que se permite la movilidad de vehículos que no sean articulados, tal como cuando uno va por la carretera y dice: "PRECAUCIÓN. PASO Y SALIDA DE VOLQUETAS". El letrero anterior no indica que esté prohibido transitar por las carreteras de Colombia donde hay volquetas, sino que hay que conducir con mayor precaución por donde estas salen y entran.

En la tercera foto (a continuación), la prueba más contundente: Se autoriza el cruce a la derecha de los vehículos al lugar por donde transitan los articulados (señal blanca pintada en el pavimento).

Esto, muy a pesar de que no hay prohibición, lo usa la Policía para sacar comparendos y hacer su agosto. ¡Denuncien!

Los policías hacen luego el comparendo de una dirección cercana pero que no se corresponde:

Grupos de taxistas y conductores de Uber me han contactado informando que hay numerosos retenes ilegales entre el sur y el centro de Bogotá; así como también de camino al oriente. Parece que solo estamos seguros cuando estamos en esa otra Bogotá que es el norte y cuando está lloviendo, porque es cuando no hay retenes ilegales. Pero cuando esto le suceda, llame al superior de los Policías de Tránsito, solicite una veeduría inmediata de acuerdo a la ley y grabe con su celular. Pida el número de placa del agente y fílmelo. Si puede use el hashtag #auxiliopoliciaextorsionando para que otros bogotanos puedan auxiliarlo y denunciemos con pruebas con el hashtag #retenesilegalesenBogota otros abusos de los que tengamos pruebas claras, inequívocas y contundentes. Esos policías de tránsito deben ser despedidos. ¡Todos a denunciar!

MOVILIDAD EN BOGOTÁ: LA DIVINA COMEDIA

No es un secreto lo que es este desastre de la movilidad en Bogotá. Quizás solo sea superada por Villavicencio y algunos pueblos colombianos.

Basta con poner la direccional cuando se quiere cambiar a otro carril, para que todos los que vienen detrás nuestro aceleren para impedirnos el paso.

El conductor bogotano no pone por eso direccionales.

Uno puede poner la direccional, sacar la mano, reducir la velocidad para girar, y es como llevar un letrero que diga: “Por favor, ciérreme o chóqueme”.

Los huecos están a la orden del día. Claudia López por política mandó a desaparecer del Distrito la máquina tapahuecos de Petro (nadie puede decir que algo bueno viene de la alcaldía anterior).

Tampoco llega nadie a entender que el carril para andar a 20 es el derecho y el rápido (que debe estar libre para rebasar constantemente) es el izquierdo. Uno puede ponerles luces, pedir por señas que se ubiquen en el carril derecho, pero se sienten como reinas de belleza en caravana triunfal. Hay tontos como arroz.

La jauría de motociclistas, la estampida de camiones, de volquetas y buses amarillos vacíos generando accidentes y haciendo trancón en la ciudad, es apabullante.

Así las cosas, el conductor bogotano debe tener:

Los nervios del piloto de fórmula 1; La avidez del busetero sociópata; La tranquilidad casi rayana en el autismo de un monje tibetano.

Hay que ser psicópatas al volante y a la vez ángeles custodios que transitan hacia el Nirvana por los campos de huríes para poder soportar lo que es conducir en Bogotá. Y se puede tener todo ello, incluso un vehículo cómodo para aguantar las horas de esa precaria movilidad, pero no estamos exentos de otra variable que puede jugar en contra -aunque para los normópatas parecería imposible-: La Policía de Tránsito. ¡Vaya vergüenza nacional! Vaya aves rapaces. Vaya falta de sentimiento nacional vestida de uniforme. Y no me vengan con que son solo unas manzanas podridas.

Ambroise Bierce definía “Desobedecer” de la siguiente manera: “Celebrar con una ceremonia apropiada la madurez”.

Cuando vea un policía haciendo retenes, cambie de carril. Váyase del barrio, de la ciudad si le es posible. No son solo peligrosos para el bolsillo, parecen la familia pobre de los políticos, ¡y son aves de mal agüero que anuncian desgracia!

