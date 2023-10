Repudio a Hamás por crímenes de guerra

Condenar los actos de Hamás es lo mínimo en este momento, lo cual no quita validez a honrar los derechos del sufrido pueblo palestino. Grave error del gobierno Petro

Lo de Hamás en Israel es, simplemente, brutal e injustificable. Asesinar parejas jóvenes con sus hijos, adultos mayores, jóvenes adultos que asistían a un concierto en el desierto, secuestrar no se sabe aún cuántas personas pasándolas por los mismos huecos que abrieron en el muro que rodea Gaza para incursionar en Israel, es inexcusable. Los demócratas de todo el mundo han condenado estos crímenes contra la humanidad. Grave error del gobierno colombiano o, mejor, de la línea política fijada en X (ex-Twitter) por el presidente, igualando las partes alrededor de este evento, totalmente asimétrico en desfavor de ciudadanos y niños inermes.

Una cosa es el derecho que tiene el pueblo palestino a contar con un estado propio, a gozar de sus derechos, a que sus hijos crezcan en paz y con opciones de futuro promisorio. Otra es hacerse un gobierno, como el colombiano, el de las gafas gordas eludiendo la obligación de rechazar, con claridad, el ataque de Hamás. A las extremas de cualquier lado también hay que decirles que no es antisemitismo condenar agresiones que cometan las fuerzas de seguridad israelíes contra palestinos indefensos, así como condenar a Hamás no es ninguna traición al pueblo palestino.

Poco importa si la cabeza del estado israelí es hoy un individuo que ha polarizado la sociedad israelí, que ha querido cercenar las facultades de la Corte Suprema, que ha mostrado, en suma, no querer militar en el sistema democrático, única plataforma sobre la que se puede dirimir el tema palestino. La sociedad israelí es compleja y también lo es su espectro político, que contiene izquierda social demócrata, centro, derecha y derecha extrema. A los simplificadores les costará trabajo creerlo, pero Israel, en su historia, ha contado con valiosos movimientos antifascistas. Caer en la imbecilidad de la simplificación solo demuestra ignorancia, que no sería grave si no fuera por los pasos que se dan hacia la negativa de contar con una política exterior consistente, que sin titubeos respalde el sistema democrático en el mundo y rechace los ataques de los que puede ser objeto. Incluida Ucrania.

Más allá del terrorismo, lo de Hamás es bastante complicado, comenzando por el hecho de que desconoce y pretende destruir el estado de Israel lo que, visto con pragmatismo, es misión imposible. Es un juego con Irán que, finalmente, mina a la Autoridad Palestina, la única con la que Israel debe negociar. La lógica de Hamás pareciera ser la de provocar tal reacción de parte del ejército y las fuerzas de seguridad israelíes que imagino, esperan, el mundo censuraría.

Dicho lo anterior, el ataque de Hamás no tiene precedentes por su magnitud. Asombra que las fuerzas de seguridad israelíes hayan sido sorprendidas, que su inteligencia no hubiera podido prever el ataque.

Y tampoco cuenta con antecedentes por la configuración de factores que confluyen a escala global. Como bien lo dice Tom Friedman (NYT), a Estados Unidos le va a quedar muy difícil abastecer de armas a Ucrania en la misma medida en que lo ha venido haciendo, pues tendrá que repartir el apoyo dotando al ejército israelí. ¿Quién sonríe, entonces? El bárbaro de Putin, que se frota las manos, amén de disfrutar de las dificultades anteriores al ataque de Hamás, por las pugnas en la Cámara de Representantes gringa y la sombra creciente de Trump, un querido aliado…

El tema de los rehenes que Hamás dice tener en su poder es muy delicado. Se ha recordado en estos días cómo, para liberar un soldado israelí detenido por Hamás, Netanyahu se vio obligado a soltar en 2011 a más de mil presos palestinos. ¿Cómo operaría acá la regla de tres? De manera que la idea de tierra arrasada en Gaza, en un par de días, no ocurrirá. Es, en cualquier caso, una situación muy difícil para Netanyahu.

Condenar los asesinatos de ciudadanos, de niños inermes, es una obligación de cualquier gobierno demócrata. Condenar los actos de Hamás es lo mínimo en este momento. Repudio que no le quita validez a la búsqueda de honrar los derechos del sufrido pueblo palestino.

Nota: ¿Qué la Embajada de Israel en Bogotá fue vandalizada por encapuchados que dejaron las paredes pintadas de cruces gamadas hitlerianas? Qué delirio. ¿Ya fue repudiado el acto?