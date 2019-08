Reprochable, no hay otra palabra para lo del general Villegas

Es increíble lo que hizo el general Villegas: un comandante debe defender a toda costa a sus subalternos, pero él no le da oportunidad al cabo Daniel Eduardo Gómez y lo condena a priori, sin darle el beneficio de la inocencia. Sería bueno conocer las causas por las cuales el cabo tomó esa determinación, nadie mata porque sí y menos un militar.

Aunque condenamos cualquier asesinato, no compartimos la posición de la prensa y de los mamertos e izquierdistas que arman un mayúsculo escándalo por la muerte de un bandido, cuyos crímenes quedaron impunes. ¿Por qué Petro, Bolívar, los bandidos de las Farc y los partidos de oposición no comentan nada contra los atentados a oleoductos, ataques contra instalaciones fiscales de militares, contra la destrucción de los ríos, la flora y bosques para sembrar coca? Tan solo son buenos para calumniar y engañar al pueblo, en lo que es experto el demagogo Petro.

Miremos lo que pasa en Venezuela: el pueblo sometido y oprimido reclama libertad y ataca a la opresión, pero los terroristas e idiotas útiles dañan las paredes con pinturas y letreros pidiendo libertad y verdad. ¿Cuál verdad y cuál libertad? La verdad es que sabemos que son narcoterroristas, violadores y opresores del pueblo colombiano. ¿Libertad?, ¿para los carteles de la droga y la mafia y que sus delitos queden impunes?

Posdata. Ayer no fue posible que el Congreso votara por la propuesta del señor presidente Iván Duque y las apropiadas y justas objeciones a la JEP, pero si la oposición gana y acepta que los narcos no sean extraditados, que se infiltren sujetos indeseables para evadir la justicia, que los violadores no sean castigados, que las víctimas no sean reparadas, que los crímenes de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables queden sin castigo, el ganador será el señor presidente Duque, por cuanto queda demostrado que ellos prefirieron proteger a los narcoterroristas, incluso violando sus principios éticos y morales, colocándolos de apátridas, por la sencilla razón de que el presidente no se doblegó a ofrecerles la conocida mermelada de Santos, a la que estaban acostumbrados. El pueblo colombiano no olvida, como sí los hacen los politiqueros de oficio. La voluntad popular, en una rotunda y contundente decisión, dijo no con una votación de 6.424.385 votos el 2 de octubre del 2016.

