Renunció el cardenal más conservador de Nueva York, el papa busca un defensor de migrantes para reemplazarlo

El Papa León XIV aceptó de inmediato la renuncia del cardenal Timothy Dolan en Nueva York, marcada por su edad y perfil conservador

diciembre 18, 2025

De acuerdo con diversos medios de Estados Unidos, el Papa León XIV aceptó de inmediato la renuncia del cardenal Timothy Dolan de Nueva York, sin concederle los años de gracia de quedarse algunos años más que, por lo general, el Vaticano da a los cardenales que renuncian.

Dolan debió renunciar por obligación, ya que llegó a los 75 años en febrero 6, motivo por el cual envió su renuncia.

Dolan es considerado uno de los cardenales más conservadores de la nación, últimamente estuvo ocupado en conversaciones de venta de propiedades de la iglesia católica en Madison Avenue, con el fin de pagar los 300 millones de dólares que la arquidiócesis debe pagar a 1.300 personas por abuso sexual, en un escandaloso caso bien ventilado por los medios de Nueva York.

El sumo pontífice estaría considerando al obispo Ronald Hicks de Joliet, Illinois, uno de los más notorios defensores de los derechos de los indocumentados para la arquidiócesis de Nueva York, dado que se da por descontado que Nueva York será epicentro de las redadas de ICE en 2026.

Dolan, un políglota, nacido en Missouri, fue nombrado cardenal por Benedicto XVI en 2009, cargo que ha ocupado hasta la fecha.

