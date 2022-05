"Reinaldo Rueda se robó toda la plata en Chile"

.Publicidad.

Pocos entrenadores en el mundo tienen un record tan negativo el de Reinaldo Rueda, después de dejar por fuera del mundial a dos selecciones, la de Chile y la de Colombia. En este país periodistas y jugadores le han dado con todo al vallecaucano. En Chile tampoco le ha ido bien en el balance final. Marcelo Díaz, uno de los baluartes del país mapuche en las Copas Américas que ganaron en el 2015 y 2016, fue devastador al hablar de Rueda en el programa Hablemos de bulla y dijo: "Yo tengo contacto con la mayoría de los jugadores de la selección chilena, nos tenemos respeto. Incluso ahora estamos todos haciendo el curso de entrenador. Reinaldo Rueda y la Federación quisieron adelantar el proceso de recambio, forzar eso y se equivocaron".

Además remató con esta frase lapidaria: "Uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial, porque se fue a robar toda la plata el viejo a Chile. En ese momento yo sabía que tenía nivel para la selección y soñaba con ir. Pero en Racing estaba el Chueco Mena, que tenía un gran nivel y no lo llamaban. El Mago Valdivia la rompía en Colo Colo, en Copa Libertadores y el Campeonato Nacional, y el viejo no lo pescaba... Para mí es uno de los grandes responsables de que Chile no clasificara al Mundial, porque implementó un cambio que no era necesario. Los muchachos demostraron que tenían bencina para rato, pero él intentó un cambio generacional forzado, que no dio abasto"

-Publicidad.-