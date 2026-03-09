- Registraduría traslada a la Fiscalía denuncias de irregularidades en elecciones del exterior

Tras reportes de posibles votos dobles y falta de garantías en el exterior, la Registraduría pidió a organismos de control investigar la transparencia electoral

La Registraduría, el organismo encargado del proceso electoral en Colombia, trasladó a la Fiscalía la denuncia sobre presuntas irregularidades en elecciones en el exterior, luego de recibir un reporte sobre situaciones registradas en puestos de votación en España y Estados Unidos. La entidad electoral decidió remitir la información también a la Procuraduría General de la Nación y a la Cancillería para que evalúen las actuaciones correspondientes.

El traslado se realizó con fundamento en el artículo 277 de la Constitución y en la Ley 1755 de 2015. En el documento oficial, la Registraduría indicó que los hechos expuestos podrían tener connotaciones disciplinarias y, eventualmente, penales, por lo que corresponde a los organismos de control adelantar las verificaciones.

Según versiones, en algunos consulados de Colombia en el exterior se habrían presentado condiciones que podrían afectar el desarrollo normal de la jornada electoral. Entre los señalamientos se encuentra la supuesta falta de espacio suficiente entre mesas de votación en ciertos puntos de España, lo que, a juicio del partido, podría comprometer el secreto del voto.

De acuerdo con el candidato a la Cámara por los Colombianos en el Exterior, Omar Feijoo, en el puesto de votación de Casa Cantabria, en la Comunidad de Madrid, se estarían presentando situaciones que podrían afectar la transparencia del proceso electoral.

Presuntas irregularidades

El candidato señaló que algunos funcionarios estarían incurriendo en conductas que podrían interpretarse como favoritismos políticos. También mencionó la presencia de personas utilizando teléfonos móviles dentro del área de votación y situaciones en las que los electores se ubicarían muy cerca unos de otros al momento de sufragar.

Otra de las denuncias apunta a supuestos casos de ciudadanos que habrían intentado votar más de una vez. Feijoo calificó estos hechos como “insólitos” y pidió que se actúe con prontitud para garantizar la transparencia.

Autoridades deberán evaluar presuntas irregularidades electorales

El ente electoral aclaró que su competencia en este caso consiste en remitir la información a las autoridades encargadas de investigar. La Procuraduría analizará posibles faltas disciplinarias y la Fiscalía evaluará si los hechos configuran algún delito.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..