Reforma tributaria de m... (2)

Pagas por derecha y por izquierda en impuestos el 40 % o más de lo que de lo que ganas; ves que hoy el Congreso eligen magistrado de la Corte a un tipo como Carlos Camargo, uno que arrastra cargas y acusaciones; sabes que en bandas criminales y grupos armados hay más de 20.000 hampones extorsionando y violando; si quieres educar a tus hijos en una educación medio mala, o mala y media, pagas más que en Francia; te confiscan el inmueble en el que vives a punta de impuestos a la propiedad, gastas 3 horas del día para ir y regresar del trabajo, sabes que en algunas regiones no puedes moverte sin permiso de las bandas, oyes que todos los bribones del Erario, los que se han robado todo lo que pueden del presupuesto nacional y de las regiones, andan en sus mansiones por cárcel o en otros cargos más altos de los que los echaron, y aún así, aún así, ya sabes, te anuncian otra reforma tributaria.

Indolencia, parasitismo, torpeza, fiscalismo, estrategia, politiquería, improvisación, despropósito, afrenta, caos, pérdida de tiempo, tiro al aire, tiro al pie, humo, desazón, qué palabra usar. De locos, por supuesto.

Este país pierde todas las demandas contra los concesionarios de vías, pierde en los tribunales públicos y privados; este país ve irse en costales y costales pedazos grandes del Erario; este país ve impunidad; ve desigualdad, ve inequidad y nadie parece cansarse.

Fue en mayo del 2021, justo cuatro años atrás, cuando Iván Duque tuvo que retirar de Congreso la reforma tributaria brutal, improvisada, indolente, parásita…… y todo lo antes dicho, que desencadenó el estallido social, un estallido que reprimió con sangres y fuegos y abusos, aún impunes.

Por qué hacer algo así en este momento. Desde luego, la reforma propuesta no tiene ninguna posibilidad. Es la segunda igual. en poco tiempo. No se entiende. O sí se entiende, pero mejor no entenderlo.

