Reconocimiento a Palestina abre grieta entre Estados Unidos y sus aliados más cercanos

Francia, Reino Unido, Canadá y Australia reconocen a Palestina como Estado, un hecho histórico que deja aislados a Estados Unidos e Israel ante la ONU

Por: Nerio Luis Mejia |

septiembre 23, 2025

El pasado domingo, 21 de septiembre de 2025, cuatro naciones anunciaron en bloque el reconocimiento oficial del Estado Palestino: Australia, Reino Unido, Canadá y Portugal. Poco después, Francia se sumó en medio de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, marcando un hecho sin precedentes.

De los 193 países miembros de Naciones Unidas, 148 ya han reconocido a Palestina. En solo 48 horas, once lo hicieron, algo que llama la atención porque, hasta ahora, ningún integrante del G7 —las siete economías más poderosas del planeta— había dado ese paso.

La decisión de Francia y Reino Unido, países con asiento permanente y poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, deja a Estados Unidos como el único miembro del grupo que se niega a reconocer al Estado Palestino. Rusia y China ya lo habían hecho desde 1988.

Aunque el reconocimiento tiene un carácter más simbólico que práctico, la ofensiva de Israel en Gaza sigue avanzando. Según la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, presentada el 16 de septiembre de 2025, el Estado israelí habría cometido crímenes de genocidio contra la población palestina. El informe señala que más de 65.000 civiles, en su mayoría mujeres y niños, han muerto en la ofensiva militar.

Ante este escenario, surgen preguntas abiertas:

¿Están los países que reconocieron a Palestina dispuestos a aplicar sanciones contra Israel?

¿Habrá embargo de armas o boicot económico a los productos provenientes de los territorios ocupados?

¿Qué ocurrirá si Israel desoye las vías diplomáticas y continúa con su ofensiva?

Mientras tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, insiste en la necesidad de un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza, así como en la liberación de los rehenes israelíes en poder de Hamás. Sin embargo, ni Israel ni el grupo armado parecen atender ese llamado.

Este giro diplomático podría estar mostrando la reconfiguración de un nuevo orden mundial y la necesidad de replantear el rol de Naciones Unidas. Actores como China, hoy la segunda economía global, aunque no parte del G7, refuerzan ese cambio con su peso político, militar y tecnológico.

El reconocimiento de Palestina por parte de Francia, Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal refleja no solo el aislamiento internacional de Israel frente a la ofensiva en Gaza, sino también el respaldo incondicional que mantiene de su principal aliado: Estados Unidos.

