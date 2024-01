RCN confirmó el regreso de la novela de Rigo, queda menos de una semana

.Publicidad.

El canal RCN ha logrado posicionar de una gran manera sus última producción. Estamos hablando de la novela de Rigo, un proyecto dedicado a contar la historia del ciclista de Urrao. La primera parte logró cautivar a un gran público, quienes no se perdían un solo capítulo de la novela. Sin embargo, para la época decembrina y comienzo del año, el canal decidió repetir todos los capítulos que ya dieron. Si bien muchos tuvieron la oportunidad de ver algún capítulo que se perdieron, otros piden que vuelva a la normalidad. Y todo parece indicar que el canal escuchó esta petición de muchos televidentes y ya anunciaron el regreso de la novela de Rigo.

Esta será la fecha definitiva del regreso de la novela de Rigo, RCN lo confirmó

Fue mucho el tiempo que tuvieron que aguantar los televidentes para que esta producción regresara. En redes muchos manifestaron su descontento por la larga espera, e incluso esto se vio reflejado en el rating. Aún así, no había un anuncio oficial respecto al regreso de esta historia. Muchos especularon respecto a la fecha en que volvería, aunque no había certeza al respecto. Incluso, se llegó a pensar que volvería la noche en que Caracol Televisión estrenó dos programas. Finalmente esto no sucedió y aún no había noticia alguna de cuando arrancarían los nuevos capítulos de esta producción. Muchos seguían pidiendo el regreso normal de la novela.

Sin embargo, el canal RCN tiene todo muy claro y ya tienen todo listo para que regrese la novela de Rigo al canal. La noticia la han dado a conocer por medio de sus redes sociales, con ayuda de los actores de la producción. Tras tantas semanas de espera, esta increíble producción estará lista para retomar con nuevos capítulos el 29 de enero a las 8:00 pm. Siendo así las cosas, queda menos de una semana para que esta producción regrese a emocionar a los televidentes. Además, unos cuántos días después, se sumará el nuevo reality del canal RCN, La casa de los famosos.

Siendo así las cosas, RCN está listo para volver a la competencia por el rating de la televisión colombiana. Ambos productos, son grandes apuestas que seguramente darán grandes resultados y lograrán un buen nivel de audiencia.

