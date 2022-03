Rappi, otro de los millonarios negocios de Maluma

.Publicidad.

Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, será el nuevo socio y embajador de Rappi, la app que se convirtió en el primer unicornio 100% colombiano avaluado en 5.250 millones de dólares que nació de un emprendimiento que nació de tres jóvenes amigos: Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín. Aunque Rappi tiene presencia en 9 países, esta alianza con el icono del reggaetón que tiene 90 millones de seguidores, espera ampliar su cobertura.

Rappi no es el primer negocio del cantante, dentro de su portafolio está su sociedad con La Haus, aplicación de venta y compra de bienes raíces, fundada por Rodrigo Sánchez Ríos, Santiago García y los hijos del expresidente Uribe, Jerónimo y Tomás. Como socio de La Haus, Maluma se codea con pesos pesados como Jeff Bezos, Jaime Gilinski y David Vélez quien es el hombre más rico de Colombia. El año pasado, invirtieron más de 100 millones de dólares de pesos en La Haus, la inyección más grande de dinero que ha recibido una empresa en Colombia.

Además de se negociante, Maluma es empresario, tiene su tienda virtual ‘Shop Maluma’, línea de ropa Maluma X Balmain, cerveza Maluma Pure Gold Puro distribuida por Bavaria y acabar de lanzar su primera colección de fragancias llamada Royalty By Maluma The King and Queen Collection.

