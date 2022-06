Rafaella, la hija mamerta de Marbelle

.Publicidad.

La reina de la tecnocarrilera es la odiadora más dura que tienen los petristas, no los puede tener cerca, así esto le quite contratos y millones de pesos. Sin embargo su hija trabajó con los más mamertos de la televisión. La joven, de nombre de Rafaella, fruto del matrimonio con Royne Chavez, el comandante de la Policia que protegió a Andrès Pastrana en los cuatros años que estuvo en el Palacio de Nariño y con el que se casó en 1999, quiere convertirse en una estrella lejos de la sombra de su madre. Por eso no tiene problema en aceptar cualquier papel que le den en alguna producción nacional. Su trabajo no tiene tinte político.

En el 2021 no lo pensó dos veces antes de aceptar una de las actrices de la película El Paseo 6 que tenía como protagonistas a nadie menos que a John Alex Toro y a Chichila Navia, dos de los actores contradictores del gobierno Duque mayores críticos del uribismo y que inclusive han criticado las salidas en falso de Marbelle. Rafaela no es como su madre, detrás de cámaras tuvo una buena relación con los actores como con Chichila Navia, esposa de Santiago Alarcón que ha alagado el talento de la hija de Marbelle diciendo que canta, baila, actúa es bonita, es buena persona y es súper decidida con una disciplina indiscutible.

-Publicidad.-

Mientras Marbelle hace maletas para irse del país, su hija Rafaela tiene puesta su mirada en la televisión colombiana que ahora podría tener mayor importancia en el gobierno de Gustavo Petro.

Publicidad.