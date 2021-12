"Quiero llevarla a la iglesia": la ayuda que Epa Colombia quiere darle a Yina Calderon

.Publicidad.

Yina Calderon vive en un círculo vicioso desde que se volvió famosa tras participar en protagonistas de RCN. Se ha acostumbrado a hacer fama a punta de fiestas (o putifiestas como ella las llama), escándalos públicos, peleas y borracheras, entre otras cosas. Después dice que va a cambiar, pide perdón, que no lo volverá a hacer pero finalmente vuelve a las mismas de siempre.

El pasado 22 de diciembre, Yina apareció en otra transmisión en vivo donde se le nota borracha y dice, entre otras cosas, que se va a ir del país y pide perdón a todos sus seguidores por sus escándalos y por detalles específicos como sus tatuajes. Ante esto, la que no pudo quedarse callada es Epa Colombia. La influencer que también carga varios episodios polémicos a sus espaldas ha tenido muchos encontronazos con Yina y algunos hasta las tildan de enemiga, pero en esta ocasión Epa Colombia dejó de lado esas diferencias y se ofreció en ayudarla para que deje de lado esa mala vida.

“Yo sé que ella me hizo mucho daño, que me hizo la maldad, pero a mí no me importa porque no le pienso pagar con la misma moneda. Quiero llevarla a la iglesia. Quiero que Dios la cambie, como me cambió a mí, y que le dé otra oportunidad para seguir adelante”, dijo Epa Colombia en sus historias.

Según contó Epa Colombia, llamó directamente a Yina para ofrecerle ayuda y llevarla a la iglesia, a lo que ella aceptó. Lo que quiere Epa Colombia es que ella deje esa mala vida y se convierta en el ejemplo que ahora ella dice ser: emprendedora y que salió adelante ella misma junto a cientos de personas a los que ahora ella le da empleo.