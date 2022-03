Quiénes son las16 personas que ganaron las curules de la paz

.Publicidad.

El 13 de marzo fueron electos las y los 16 representantes de las comunidades de víctimas de las subregiones priorizadas por el Acuerdo de Paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030. Entre los ganadores se observa que las mujeres solamente obtuvieron 3 escaños de los 16 disponibles, así mismo que el tipo de organización que mayormente avaló candidatos fueron organizaciones sociales y organizaciones de víctimas. En relación a las comunidades étnicas, solamente 3 consejos comunitarios lograron que sus candidaturas fueran elegidas.

1. Juan Pablo Salazar Rivera - Alto patía - Norte del Cauca (Circunscripción 1)

Fue el candidato avalado por la Asociación Agropecuaria y Campesina de Agua Bonita, Suárez (Asoitec). Su elección se dio con más de 9.300 votos, Salazar fue uno de los autores de una tutela para detener la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en los municipios de Caloto, Cajibío y Piamonte, ubicados en el departamento del Cauca.

En esta tutela, que fue enviada en 2020, también se exigía dejar sin efectos los actos administrativos o permisos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para la realización de operativos de erradicación forzada en medio de la cuarentena; dar cumplimiento a los acuerdos de sustitución voluntaria, y por ende priorizar lo planteado en el punto 4 del Acuerdo Final; ordenar al Ejército Nacional y Policía Nacional aplicar el principio de distinción de la población civil, así como las demás reglas del DIH; e instar al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y Policía Nacional, así como a la Fiscalía General de la Nación a adelantar las investigaciones penales y disciplinarias contra de los miembros de las fuerzas militares y Policía Nacional involucrados en los hechos de agresiones a población civil en el marco de erradicaciones forzadas.

Así las cosas, en agosto de 2020, el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, a través de los magistrados Carlos Jaramillo, Naun Mirawal Muñoz y Carlos Leonel Buitrago (quien dejó constancia de su salvamento de voto), ordenó al Gobierno de Iván Duque, a través de la Agencia de Renovación del Territorio así como al Ejército, detener inmediatamente para ese momento la erradicación forzosa de cultivos ilícitos en los municipios mencionados más arriba.

Por otro lado, Juan Pablo Salazar Rivera ha hecho parte la Asociación de trabajadores Campesinos de la cordillera del municipio de Suárez - ASOCORDILLERA, organización filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO – CUT de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina ANZORC, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano – PUPSOC, y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca. Hay que señalar que en noviembre de 2021 ASOCORDILLERA denunció que “integrantes del Ejército Nacional cubriendo su rostro con capuchas y personas de civil se acercaron a la sede Campesina para tomar fotografías del vehículo del esquema de seguridad del líder social y defensor de Derechos Humanos Juan Pablo Salazar”.

Ahora bien, hay que señalar que unas de las propuestas que abanderaron la campaña de Salazar fueron impulsar una economía sostenible en los territorios, la defensa de los recursos naturales, exigir la implementación de la Reforma Rural Integral, y asimismo, instar a la implementación del acuerdo de Paz.

2. Karen Astrid Manrique Olarte - Arauca (Circunscripción 2)

Manrique Olarte logró 1685 votos, luego de ser candidata con el aval de la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional. Ella es especialista en gestión de proyectos, además, desde el 02 de enero de 2020 al 30 de abril del mismo año se desempeñó como secretaria de Bienestar Social de la alcaldía del municipio de Tame, en Arauca. Durante ese tiempo centró su gestión en la salud pública; asimismo fue responsable de los programas sociales de adulto mayor, discapacidad, género, jóvenes y primera infancia. Fue una de las funcionarias detrás de la primera jornada de vacunación contra el Covid-19 en Tamé.

Por otra parte, en 2018 fue autora de un proyecto que buscaba apoyar la implementación del Programa de Ovinocultura para mejorar los sistemas productivos de la Asociación Asoovino del departamento de Arauca. También ha sido asesora del Congreso de la República desde el año 2017.

En el periodo en el que estuvo en la Secretaría de Bienestar Social, Anibal Mendoza ya era alcalde de Tame, e incluso, como señala el Espectador, la ahora representante a la Cámara, habría apoyado en 2019 la candidatura de Mendoza. Así las cosas, hay que traer a colación que en enero de 2020 se admitió una denuncia en contra del alcalde, interpuesta por Manuel Pérez Rueda, donde se advertía que la elección se había dado bajo irregularidades, pues en la jornada, según se alertó que varias bolsas de votos fueron manipuladas, y algunos formularios habrían sido llenados de forma irregular. De hecho, por este caso Mendoza es investigado por parte del Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, organismo que abrió el proceso por acción de nulidad electoral.

3. Jhon Jairo González Agudelo- Bajo Cauca ( Circunscripción 3)

Jhon Jairo González Agudelo logró ser electo en la curul del Bajo cauca con 1.068 votos. Esta no es la primera vez que Jhon Jairo llega a un cargo de elección popular, pues como lo informó la Silla Vacía, para el periodo 2008 - 2011 ejerció como concejal de Briceño por el Partido Conservador, incluso buscó, sin éxito, su reelección en 2011. De hecho, ante lo anterior, el CNE recibió una solicitud para revocar su candidatura por haber participado en política con un partido con representación en el Congreso, no obstante, por el año en el que ejerció el cargo no podía ser inhabilitado.

Por otro lado, hay que nombrar que Gónzalez Agudelo ha sido un reconocido líder social en la zona, ha sido integrante de la Mesa de Víctimas de Briceño y de la comisión municipal encargada del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Dentro de su agenda legislativa ha nombrado como principales apuestas el trabajo por los PDET, el PNIS y la financiación robusta de la ley de víctimas para garantizar las indemnizaciones de quienes sufrieron el conflicto armado interno.

4. Diogenes Quintero Ayama- Catatumbo (Circunscripción 4)

Es abogado de la Universidad Libre, logró ser representante a la Cámara de víctimas ​​por la organización de víctimas Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí- ASOFADHACA en la subregión de Catatumbo con 5.742 votos. Según fuentes territoriales consultadas por Pares, Diógenes es presuntamente aliado político del representante a la Cámara Wilmer Carrillo, miembro del Clan Villamizar investigado por la Corte Suprema de Justicia desde el 2021 por presunto peculado por apropiación y contrato sin cumplimientos legales por un contrato de mantenimiento de malla vial en Arboledas, Norte de Santander. El respaldo político de este barón electoral fue fundamental para rodearse de varios alcaldes de la región como Deyvy Bayona Guerrero, alcalde de Hacarí, quienes presuntamente podrían haber financiado la campaña política de este candidato.

De hecho, Pares pudo corroborar un presunto delito electoral por parte de este candidato al haber estado haciendo publicidad política en plena veda electoral en el puesto de votación del corregimiento de San José del Tarra.

5. John Freddy Núñez - Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño (Circunscripción 5)

Jhon Fredy Núñez ha sido un político local y contratista en Caquetá. Aspiró al Senado en 2009, a la alcaldía de Florencia en 2011 y a la Asamblea Departamental en 2015 del Partido de Integración Nacional (PIN), luego convertido en Partido Opción Ciudadana, colectividad de la cuál él mismo asegura ser miembro directivo. Actualmente es uno de los representantes de las víctimas de Caquetá al ser avalado por la Fundación Igualdad Social y obtener 3.011 votos.

De acuerdo con El Espectador, Núñez es cercano a Álvaro Pacheco, exgobernador condenado por parapolítica, así como a estructuras políticas en el departamento relacionadas con este fenómeno. A su vez, diversas víctimas elevaron solicitudes al Consejo Nacional Electoral para que se revocara su candidatura, toda vez que estaría presuntamente inhabilitado por haber ejecutado contratos con el departamento y por alianzas con estructuras políticas tradicionales.

6. James Hermenegildo Mosquera Torres - Chocó (Circunscripción 6)

Es representante por el Consejo Comunitario Mayor de Novita “Cocoman” al obtener más de siete mil votos. Es originario del departamento de Antioquia. Según la Rama Judicial, cuenta con un proceso de peculado por apropiación, adelantado en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Mocoa. Presuntamente, Mosquera Torres mediante el contrato de prestación de servicios No. 200712003 del 8 de diciembre de 2007 se encargaba de la actividad de cobro y recaudo prejurídico y jurídico de Selvasalud S.A. EPS. Mediante la ejecución de dicho contrato habría extraído sumas de dinero con las que, presuntamente, se apropió de un total de $1.078.000.000 pesos. En la actualidad, Pares desconoce el curso de la investigación luego de que en el 2021 la Corte Suprema de Justicia trasladara la competencia de este caso al Juzgado Primero Penal del Circuito de Mocoa.

Por otro lado, fuentes de prensa han cuestionado el proceso a través del cual Mosquera fue reconocido como víctima por parte de la UARIV. Según el Diario Criterio podrían existir irregularidades en el otorgamiento de esta condición teniendo en cuenta la brevedad de los tiempos entre el hecho victimizante y el reconocimiento como víctima. Así mismo, en el proceso de verificación de Pares se pudo corroborar que este candidato inicialmente se encontraba inscrito para votar en Bogotá, específicamente, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. No obstante, en una verificación reciente se pudo observar que trasladó su puesto de votación a Istmina, Chocó.

7. William Aljure Martínez- Sur de Meta-Guaviare (Circunscripción 7)

Con cerca de 2.104 votos, William Ferney Aljure Martínez, quien además es nieto del legendario guerrillero liberal de los años cincuenta, Dumar Aljure, fue el candidato elegido para llegar a la Cámara de Representantes bajo las curules de paz. Él estuvo avalado por el movimiento Asocamproariari.

Aljure Martínez ha tenido varios procesos de liderazgo en el Meta. Es reclamante de tierras desde hace más de 7 años, se ha abanderado de iniciativas de protección ambiental con comunidades campesinas e indígenas Jiw y Sikuani ante la devastación de aguas, de animales y bosques por la empresa italiana Poligrow. Asimismo, ha sido uno de los voceros de la red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios – CONPAZ.

Hay que señalar que ​​él fue desplazado forzosamente del municipio de Mapiripán en diciembre de 2017. Asimismo, 5 años antes de este hecho había denunciado que paramilitares le habían arrebatado una propiedad, que actualmente es ocupada por Poligrow Colombia S.A.S. Esta situación lo ha llevado a recibir amenazas de muerte. De hecho, la persecución contra él y su trabajo ha quedado evidenciada en varias ocasiones. En 2017, dos hombres le intentaron tomar fotografías en la ciudad de Villavicencio, quienes ante el reclamo de Aljure decidieron golpear al líder. También ha sido amenazado con ser detenido por parte de la Fuerza Pública.

8. Luis Ramiro Ricardo Buelvas- Montes de María ( Circunscripción 8)

El candidato, avalado por la Corporación Narrar para Vivir, es administrador de empresas y magíster en Administración de la Universidad Nacional. En la jornada del 13 de marzo obtuvo 9.852 votos. Sus propuestas se enfocaron en la inclusión social, inclusión productiva y agricultura familiar, así como en el desarrollo sostenible ambientalmente, competitividad del sector agropecuario, ordenamiento y desarrollo territorial.

Por otro lado, vale la pena señalar que Ricardo Buelvas no es nuevo en el mundo político, pues su padre, Alfonso Ricardo Pérez, fue alcalde del municipio de Ovejas, Sucre en 1990 con 7.743 votos.

9. Orlando Castillo Advincula- Pacifico Medio (Circunscripción 9)

Orlando Castillo es un reconocido líder de Buenaventura, pues es el coordinador del Puente Nayero, el primer Espacio Humanitario de Buenaventura, una zona que tras sufrir las peores violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto armado, tanto en sus territorios rurales de origen como en la zona urbana de Buenaventura, también ha visto nacer iniciativas como esta.

El Espacio Humanitario de Puente Nayero se ha posicionado como un referente de Comunidad de Paz gracias a los ejercicios de resistencia comunitaria, del trabajo de organizaciones base de la zona, como la Corporación Organizando Haciendo y Pensando el Pacífico (CORHAPEP), y de las acciones de los coordinadores temáticos del Espacio Humanitario.

Castillo Advincula ha vivido de frente la situación de violencia de esta zona del país. En 2001 fue una de las personas que vivieron los hechos victimizantes de la masacre del Naya perpetrada por paramilitares del Bloque Calima en alianza con el Batallón Pichincha. Este hecho habría dejado más de 100 personas asesinadas. No obstante, tan solo se han recuperado 27 cadáveres, mientras que los demás siguen desaparecidos. Adicionalmente, cerca de 3.000 personas salieron desplazadas luego de este hecho.

Pero los hechos victimizantes contra el líder no han sido solo de años atrás, pues vale la pena recordar que en el pasado mes de septiembre, cerca al hospital Luis Ablanque de la Plata, del puerto, uno de sus escoltas, José Fernando Perea, fue herido con arma de fuego luego de que dos personas lo interceptaron, le pidieron el celular y le dispararon hiriendo la mano y el pie. De hecho, en 2020 Castillo ya había sido víctima de un atentado contra su vida, cuando varios sujetos armados en moto se le acercaron mientras él se movilizaba por la vía principal de Buenaventura y cerca de un semáforo le dispararon.

Ahora, la historia dio un giro, pues Castillo Advincula será el encargado de representar a las víctimas de Guapi, López de Micay, Timbiquí y Buenaventura en el Congreso de la República, pues en las recientes elecciones, en las que fue candidato por el Consejo Comunitario del Río Naya, obtuvo la mayor votación: 2.826.

10. Gerson Lisímaco Montaño- Pacífico-Nariñense (Circunscripción 10)

Su candidatura, que fue avalada por la Corporación Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), ha tenido propuestas como instar al cumpimiento integral del Acuerdo de Paz, gestionar la reglamentación de la Ley 70, articular procesos políticos y promover la atención prioritaria para victimas y poblaciones vulnerables. Llega a la Cámara de Representantes con 11.354 votos.

Lisímaco, como informó el Espectador, trabajó con Neftalí Correa, ex alcalde de Tumaco, (2008 - 2011) quien fue destituido e inhabilitado por irregularidades relacionadas con un contrato para dotar de internet 36 instituciones educativas de Tumaco. La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 14 años para el ejercicio de cargos públicos. No obstante, en 2014 llegó con el aval del partido Liberal, a la Cámara de Representantes con 30,576 votos. Menciona el Espectador que Correa estaría apoyando la candidatura Lisímaco, e igualmente lo estaría apoyando la actual alcaldesa de Tumaco María Emilsen Angulo.

11. John Fredi Valencia Caicedo- Putumayo (Circunscripción 11)

Es representante a la cámara de víctimas por el Consejo Comunitario Los Andes, de Putumayo . De acuerdo con fuentes territoriales de Pares, Valencia Caicedo habría contado con el apoyo del gobernador de Putumayo, Buanerges Rosero Peña, cuya administración ha sido cuestionada por clientelismo y corrupción y quien se encuentra enfrentando un proceso por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en favor de terceros, a raíz de un contrato para adquirir 10 ambulancias durante la emergencia por el Covid-19, contrato por el que fue imputado.

Valencia también tendría el apoyo del representante a la Cámara por Putumayo del Partido Liberal, Carlos Adolfo Ardila Espinosa, quien logró 15.545 votos en las elecciones del 2018 y quien repitió en su curul en el Congreso.

12. Jorge Rodrigo Tovar- Sierra Nevada-Perijá (12)

Es un abogado con especialización en Gestión de Gobierno y Campañas Electorales y en Ciencias Penales y Criminológicas. Ha sido asesor jurídico de Acavel S.A.S, una agencia de viajes de la que Ana Carolina Vélez, su mamá, es representante legal y asistente jurídico en Bocanegra Bernal y Asociados. Tovar ha trabajado en el Gobernación del Cesar y para la Alcaldía de Valledupar y en 2019 fue asesor en el Viceministerio de Relaciones Políticas, bajo la cartera de Nancy Patricia Gutiérrez. Luego fue coordinador del Grupo de Víctimas del Ministerio del Interior. Es representante a la cámara de víctimas por la Asociación Paz es Vida (Pa-Vida) al haber obtenido 4.043 votos.

Es el hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Como ya reseñó Pares en el artículo “Los conflictos de intereses en la candidatura de Jorge Tovar”, ‘Jorge 40’ fue uno de los jefes paramilitares más violentos del Caribe colombiano. Llegó a dirigir entre 2000 a 5000 hombres en el Bloque Norte de las AUC. ‘Jorge 40'' ingresó en 2006 al Sistema de Justicia y Paz y fue excluido en 2015, por no garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. El exjefe paramilitar fue extraditado en 2008 a Estados Unidos por narcotráfico y deportado a Colombia en 2020.

Sumado a la cuestionable relación parental, Tovar tiene un conflicto de intereses con la Unidad de Victimas territorial del Cesar, debido a que, desde 2019, el contrato de arrendamiento de la sede de la Unidad de Víctimas territorial Cesar – Riohachael fue adjudicado por 236 millones de pesos a Ana Carolina Vélez, ex esposa de ‘Jorge 40’ y madre de Jorge Rodrigo Tovar Vélez. Además, según El Espectador, la Unidad de Victimas territorial del Cesar estaría promoviendo su candidatura y campaña.

13. Juan Carlos Vargas Soler- Sur de Bolivar ( Circunscripción 13)

Vargas Soler viene de ser por más de 10 años gerente general de la Cooperativa Coagrosur. Además, como lo informa La Silla Vacía, fue contratista de Bogotá en un proyecto de víctimas durante la Alcaldía de Samuel Moreno. Según el medio de comunicación, su esposa, Martha Milena Camacho, tendría una cercanía política con el actual alcalde de Santa Rosa del Sur, Fabio Orlando Mendoza, del Centro Democrático. Vargas Soler llega ahora a la Cámara de Representantes con el apoyo de la Asociación de Productores de Cacao, PROCASUR, y de las 2.241 personas que le dieron su voto.

14. Leonor Palencia Vega- Sur de Córdoba ( Circunscripción 14)

Es representante a la cámara de víctimas por la Asociación Agropecuaria de Mujeres Víctimas de Jericó (ASOMUVIJ) de Córdoba al haber obtenido 5.105 votos. De acuerdo con Pares en el artículo "Gobernador de Córdoba, padrino político en las Circunscripciones de Paz", Palencia tendría un vínculo familiar con el Gobernador Orlando David Benítez del Partido Liberal quien, a su vez, tiene por padrinos políticos al senador Fabio Amín, el representante Andrés Calle y el clan Besaile quienes repitieron en su curul en 2022. De acuerdo con fuentes de Pares, la candidatura de Palencia cumple con los requisitos mínimos para la candidatura política y, aparentemente, no incurre en ninguna inhabilidad.

Sin embargo, su aspiración política implicó condiciones de desigualdad en la competencia electoral para los otros 17 candidatos de esta circunscripción. Sumado al respaldo político de la Gobernación, Palencia también habría contado con el apadrinamiento político de los concejales del municipio de Valencia del partido Liberal. Además, según fuentes de prensa local Palencia no ha ejercido un liderazgo notable en favor de las víctimas.

15. Haiver Rincon Gutierrez- Sur de Tolima ( Circunscripción 15)

Es representante de la subregión del Tolima por la Asociación Víctimas Núcleo Santiago Pérez con 1.995 votos. Ha sido inspector de obras de la Federación Nacional de Cafeteros y Coordinador Nacional del movimiento indígena Autoridades Tradicionales. Iba en compañía de María Janeth Sabigal Robles, integrante del mismo partido y a quien Pares había señalado de tener el presunto apoyo de Óscar Barreto para su candidatura.

De acuerdo con las investigaciones de Pares, Rincón, aparentemente, cuenta con el apoyo del recién elegido senador por el Partido Conservador, Óscar Barreto Quiroga, quien es el líder de uno de los clanes departamentales con más poder burocrático y quien ha enfrentado varias investigaciones disciplinarias y penales. Candidatos que aspiraban a ocupar la circunscripción 15, le hicieron conocer a Pares que para algunos eventos de campaña, Haiver Rincón tuvo el apoyo logístico de la campaña al Senado de Óscar Barreto, lo cual podría implicar una relación o cercanía con el líder del Clan Barreto en el Tolima.

16. Karen Juliana López Salazar- Urabá Antioqueño (Circunscripción 16)

Karen Juliana, con más de 5.500 votos, será quien represente a las víctimas en la región del Urabá. Ella estuvo bajo el aval del movimiento Yo Soy Urabá. Su candidatura estuvo marcada por la solicitud de revocatoria de su aspiración por, al parecer, estar inhabilitada. No obstante, la solicitud fue fallada a su favor.

Adicionalmente, también fue cuestionada por su campaña, pues “se le vio haciendo eventos públicos, con comunicadores y jefes de campaña, entregando camisetas, gorras y promocionando concursos con montos de siete y cinco millones de pesos. Esto, pese a que el Estado nunca giró los recursos destinados a la financiación de las campañas de los candidatos a las curules de paz”.

