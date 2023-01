¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Shakira?

Por: Diana Abril |

enero 19, 2023

Cada uno elige la forma de sanar sus heridas. Una de las mejores estrategias para hacerlo es a través del arte. La escritura, que hace parte de él, bien puede plasmarse en un libro o cantarse a grito herido (como lo hizo Shakira) para así eliminar esa rabia e impotencia que representa terminar una relación de tantos años y salir destrozado en el intento de tratar de recomponerla.

Esta forma de botar todas esas emociones puede reemplazar perfectamente una terapia con psicólogos (que podría estar representada en unos buenos pesos). Y aunque no se sepa quién fue el culpable por un rompimiento (eso solo lo saben los involucrados), siempre dicen que son dos. Aunque puede que uno sea más que el otro, la situación es una sola y lleva consigo cambios un tanto traumáticos que solo los que hemos pasado por una experiencia de esas tenemos claro de qué tratan.

Una separación, además, implica a muchos actores y allí se debe incluir a los terceros que entran a interrumpir, a ser esa piedra en el camino y que lo hacen adrede o no (porque cada situación tiene su particularidad). También es importante agregar que no solo sus protagonistas se vuelven el centro de las críticas, debido a su papel como celebridades y a los ingresos que entre las dos partes generan, sino que entran a ser el ojo del huracán todos los que para la prensa sean útiles como objetivo de información.

Es decir, no solo los protagonistas son relevantes, sino los que hacen el papel secundario (deuteragonistas) en lo que para nosotros (todo el público) se vuelve una novela basada en hechos reales, pues nunca se sabe con certeza lo que sucede al interior de un hogar y lo que pasa en realidad en una relación (de ningún tipo). Aunque las figuras públicas tienen su vida más expuesta, solo el que está cerca puede determinar cómo son los hábitos que rodean a esas dos vidas. En ese sentido, aplica el dicho (que en realidad no lo es, pero es de autoría de la familia de mi esposo), y lo uso hace años: "una cosa es ver el chico de billar desde afuera, otra es jugarlo".

Pero además de los protagonistas y deuteragonistas, una relación implica a las dos familias, a los grupos de amigos de las dos partes, a los hijos en común y los que no lo son, en fin. Cuando se habla de separaciones no es un proceso fácil. Es difícil incluso para quienes no son reconocidos públicamente, pero que deben pasar por ese que para muchos resulta en un verdadero duelo y se convierte en muchas ocasiones en un infierno. Solo que en muchas ocasiones no hay cómo sanar los duelos por más métodos que se usen y, allí, es cuando por medio del arte se puede sacar todo ese dolor a flote, sin importar si a muchos les "salpica".

Comenta la prensa que Shakira se creía una diva en su hogar. Además, de acuerdo con revelaciones de quienes han trabajado con ella, es demasiado exigente hasta el punto de cansar y hacerse coger fastidio. Sin embargo, si así lo fuese, cómo no creerse una diva si sí lo es. Shakira ha hecho más que muchos presidentes colombianos y políticos que solo han desangrado al país. Ella ha logrado lo inimaginable y le ha devuelto a Colombia la gloria que por su nacimiento en este territorio ha tenido. Y si es cierto lo que se ha leído en distintas declaraciones de sus exempleados (que se cree la última Coca Cola del desierto y que es supremamente exigente), quiénes somos nosotros para exigirle que no sea así, que sea humilde, etc. No tenemos el derecho.

Ella, que sí se ha exigido desde niña, tiene todo el derecho de pedirle a la vida lo que ha dado por ella. Ella puede expresar su dolor como le parezca y si lo ha hecho y lo sigue haciendo a través de sus canciones, como cuando inició haciéndolo con Braulio, al describir sus ojos grandes y cabellos oscuros, quiénes somos nosotros (que poco hemos hecho por el país, por la vida y por los seres humanos) para juzgarla. Solo unos simples mortales opinadores que pocas soluciones ofrecemos a los problemas sociales, económicos, culturales, y demás, que a diario se presentan en Colombia.

Shakira no solo es una artista y de las mejores cantantes del mundo, es una colombiana que ha dejado en alto el nombre del país y ha traído riqueza a él. Cómo no vamos a tener sororidad (de la que tanto se habla hoy día) con ella ni empatía (tan nombrada desde el COVID-19) cuando ella la ha tenido toda su vida con los más necesitados. Esos personajes son los que le faltan al país, que aporten por los medios que sea (siempre que sean legales) para que se reduzca la pobreza sin importar si en su vida personal es otra la historia, que, para este caso, debería pasar a un segundo plano si se tiene en cuenta su poder casi plenipotenciario, con el que muchos están envestidos, pero poco lo aplican. Esos que son multitud, se creen y viven como divos, pero poco o nada aportan.

Shakira, contrario a ellos, sí es un ídolo que merece hacer lo que se le dé la gana con sus canciones, siempre que siga aportándole a Colombia y sacándola poco a poco de la pobreza de la que muchos hablan pero que poco ayudan a solucionar. Sacar al país del fango de donde varios que se han creído y pregonado "salvadores" la han metido no es tarea fácil y Shakira sí que lo ha hecho.