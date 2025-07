- ¿Quién predica en las tres iglesias cristianas más importantes de Bogotá?

Anuncios.

En Bogotá la lista de iglesias cristianas más importantes seguramente tendría al Lugar de Su presencia, Centro Mundial de Avivamiento y Casa sobre la roca. Miles asisten a esos lugares a rezar, cantar, estar con Dios y orar. El magnetismo de estos sitios viene de sus pastores, quien al hablar de la palabra de Dios llaman a sus feligreses.

El Lugar de Su Presencia

Andrés Corson nació en Australia; no obstante ya cumple 57 años en Colombia

El pastor principal es Andrés Corson, quien tiene dentro de sus feligreses a Laura Sarabia. El religioso tiene un aire fresco y descomplicado. Su charla no se centra exclusivamente en temas de teología más bien busca predicas de temas juveniles y de motivación.

La vocación de fe le nació por sus padres, quienes también son religiosos. Su sentido de fe nació desde joven y junto a su esposa, Rocío Ardila, inició una pequeña congregación en su sala, que con el tiempo se convertiría en una de las iglesias más grandes y reconocidas de América Latina. No solo su templo, ubicado en frente de la estación Suba Calle 95, convoca cientos de personas, en YouTube tiene más de 2.6 millones de suscriptores y en Tik Tok llegó a los 33 mil fans.

Centro Mundial de Avivamiento

Ricardo Rodríguez y su esposa María Patricia Rodríguez fundaron la iglesia el 24 de octubre de 1990

Una de las figuras principales del sitio es el predicador Ricardo Rodríguez quien enfatiza en el poder del Espíritu Santo. Para el religioso el avivamiento no es una cuestión de técnicas sino de enfatizar en la presencia y obra del Espíritu Santo. Con el sentimiento y fuerza de la fe, el pastor habla de la capacidad del Espíritu Santo para conseguir cambios drásticos y llevar victorias a la vida de los individuos, incluso en situaciones muy difíciles o casi imposibles.

Casa sobre la roca

El periodista no se arrepiente de haber cambiado el periodismo y el reconocimiento por la palabra de Dios

La persona detrás del templo es Darío Silva. De la lista de sacerdotes, tal vez, Silva es el de la vida con más movimiento. Darío Silva nació en Tarqui, Huila, su llamado más temprano fue con el periodismo. En efecto cuando acabo sus estudios de bachillerato a los 17 años sigue su vocación con la comunicación.

Con el paso de los años Silva alcanzó renombre como periodista y llegó a dirigir Nooticolor; no obstante, por problemas con el gobierno de turno, Belisario Betancour, debió cerrar. Según sus palabras “Llegué a tener tres embargos sobre mis bienes, cerraron el noticiero, no tenía en qué trabajar, donde quiera que me presentaba me despreciaban, me odiaban, me insultaban, algunos querían matarme y entonces me encerré en una casa”

Por las deudas debió solicitar un préstamo, una amiga de una prima le terminó dando el cheque. El encuentro le cambio la vida. La mujer lejos ser una beata con aires de superioridad resulto llevándolo al camino de la fe.

Años después Ricardo funda una iglesia cristiana, que se transformo en Casa sobre la roca Su mensaje enfatiza en un cristianismo vivo y activo en la vida de la persona.