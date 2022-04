¿Quién les responde a los estudiantes estafados por Eurotechnology en convenio con el ICETEX?

Por: Andrés Felipe Ríos Fernández |

abril 26, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Algunos hablan de 300, otros de 500 y otros se refieren a que son 700 los estafados por el Instituto Eurotechnology en convenio con El ICETEX (entidad que no nos respondió la cifra exacta). Personas que accedieron a las becas del 50 % que ofertaba este instituto en convenios interadministrativos con entidades como: Bancolombia, Banco Agrario, Cámaras de Comercio como la de Duitama, la Cámara de Representantes y la misma Policía Nacional que se quedaron sin título como magíster, con la deuda del crédito y el sinsabor de que la justicia nunca operó.

Leonela Varela, afectada por este método de estafa, cuenta que aplicó a una beca de las que el ICETEX publica cada año en el ámbito internacional, en una universidad de España, la cual ofrecía doble titulación como magíster en alta gerencia y gestión de proyectos con la Universidad Lusófona y Eurotecnology. ICETEX le contestó que resultó beneficiaria, estudió dos años y luego se dio cuenta, en plena pandemia, que la universidad con la que ICETEX le ofreció la beca, no está acreditada en Colombia ni en España, perdiendo dos años de estudio y la inversión con el crédito que tiene unos intereses del 15 % con una universidad pirata, que casualmente le recomendó el ICETEX.

-Publicidad.-

“Mi proyecto de vida se fue al piso, venía en un proceso para ser docente universitaria, pero como no logré el título de posgrado me quedé sin empleo, con la deuda y sin el título como magíster”, relata Varela.

Adicionalmente quedó con una deuda de 16 millones de los 28 que le prestó la entidad, compró un producto del cual no va a recibir ningún beneficio, ha intentado buscar ayuda en el mismo ICETEX y se lavan las manos diciendo que es un crédito, sabiendo que ellos estaban ofertando estas becas, se supone que deberían estar acreditadas. Aplicó directamente en la página de ICETEX, ahora ellos dicen que no tienen nada que ver y no asumen su responsabilidad por publicidad engañosa.

Publicidad.

ICETEX nunca les avisó a los estudiantes, sino que solamente puso una publicación en su página web asegurando que terminaba el convenio, pero no se tomó la modestia de informarles personalmente a los usuarios.

Similar al caso de Leonela Varela, se encuentra el de Lonny Reyes, quien está a punto de perder su vivienda al ser embargada por acceder al “beneficio”, que le recomendó la Cámara de Comercio de Duitama en una triangulación con la UPTC y el ICETEX, para acceder al crédito con Eurotechnology.

“Como era la página oficial de la Universidad me generó confianza, el codeudor fue mi esposo y la garantía es mi vivienda que es el único faro que me alumbra. Cuando iba a finalizar la maestría, en modalidad virtual, no me volvieron a responder y me di cuenta que era una estafa. Las deudas con el ICETEX siguen vivas y la universidad se lavó las manos diciendo que solo prestaron el nombre y que no tenían nada que ver con eso, así también nos respondió la Cámara de Comercio de Duitama”, cuenta Reyes.

La abogada Alejandra Echeverri comenzó a llevar el caso de su hermana, Diana Echeverri, quien pertenece a la Policía Nacional y también se vio estafada por el convenio interadministrativo que firmó la Fuerza Pública con este instituto de dudosa procedencia.

Su hermana siendo miembro activo de la Fuerza Pública, le llegó un correo corporativo invitándola a ser parte de una beca, invitándolas a una reunión donde una institución reconocida internacionalmente dictaba una maestría con doble titulación; ofertando becas.

Al comenzar a investigar se dio cuenta que Eurotechnology manejaba dos perfiles: Instituto Eurotechnology Empresas SAS (con esto no podrían hacer ese convenio con Policía Nacional, porque debería ser entre iguales), ante el mundo se presentan así; pero cuando hacía un requerimiento, tenían otra personería jurídica como Instituto Eurotechnology Empresas IEE.

Se encontró además con un grupo de 300 personas afectadas de toda Latinoamérica en el que cuentan la misma situación, que el tema académico era bueno, según el relato de los estudiantes, hasta que llegaron al trabajo de grado, cuando llegó al momento de entregarlo, les decían que debían corregir unos errores y no les volvían a responder. De un momento a otro, los calificaban en estado de suspenso y tampoco le contestaban sobre el tema. Posteriormente, al dirigirse a la entidad le manifestaron que ella tenía convenio con Eurotechnology IEE y no con la SAS, por lo cual no tenían nada que reclamarles a ellos; sabiendo que a la sede en Bogotá habían llevado los papeles.

En muchos casos todos los afectados interpusieron la denuncia en Fiscalía, pero como suele ocurrir con esta entidad, no actuó ni intervino para nada; al contrario de lo que hace cuando un ciudadano de a pie se roba comida en un supermercado porque tiene hambre o como pasó con señora que hurtó una bolsa de arroz.

“En la Fiscalía pasó por las manos de 5 fiscales, con los cuales la investigación nunca avanzó y quedó en nada. Enviaron un investigador del CTI parqueándose al frente de mi casa para decirle que no iban a proceder por el caso porque tocaba personas de un alto cargo. Incluso, el Procurador delegado para la Policía Nacional me dijo que no me metiera en este tipo de casos, que eran muy grandes para mí”, asegura la abogada.

El tema está en Procuraduría, en Fiscalía y Contraloría, pero no pasa nada. Todos los fiscales que asumen, deciden luego abandonar el caso por presiones políticas y alianzas que tiene el ICETEX con el aparato judicial, lo cual obstaculiza el acceso a justicia y legitima estos actos que tienen a muchos estudiantes pasando “la horrible noche”.

En algún momento se dio cuenta que los mismos medios de comunicación, son una barrera para visibilizar la información, como le ocurrió con Blu Radio, enviando todas las pruebas y luego le dijeron que era mentira sus afirmaciones; solo por lo que aseguró, Ana Paleo, hija de Antonio Paleo, quien es el director de Eurotechnology, quien debió pagar una condena de cárcel en su país de oriegen por estafa.

Con mayor sorpresa, la abogada Alejandra Echeverri, observó que una corporación como la Cámara de Representantes: publicitó, contrató y graduó con honores a la directora administrativa de esta organización, que se supone debe hacer control político, Carolina Carrillo; pues así como subió a su hoja de vida dicho reconocimiento, también fue borrado posteriormente para dejar el tema en la impunidad.

Esto se descubrió en el 2016, se le informó al ICETEX para que suspendiera los créditos y los cobros, siguieron vinculando gente y embargando a los moradores que no tendrán título oficial. Apenas lo suspendieron en el 2020 cuando le hicieron una moción de censura al presidente de ICETEX, pero no le dejaron de cobrar a la gente con una estafa avalada por el Estado, con casos como el de Lenny Reyes, quien será embargada, por querer ser magíster.

Le escribimos varias preguntas al ICETEX para escuchar su versión de los hechos. Pero quedan abiertas al público:

¿Si la entidad constató que es una estafa desde 2016, por qué exigen el pago a los afectados que quedaron sin título y con la deuda de un programa promovido por ICETEX?

¿Cuántas personas han sido embargadas por el ICETEX?

¿Cuántas demandas ha recibido el ICETEX?

¿Cómo pretende resarcir a las víctimas de esta estafa de Eurotechnology icetex?

¿Actualmente se están vinculando estudiantes con el Instituto Eurotechnology?

¿Quién defiende a los estudiantes estafados, si ni la Superfinanciera, el Ministerio de Educación, ni ningún ente público como la Defensoría del Pueblo hace acompañamiento?