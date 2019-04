¿A quién le importa la vida de Alejandra Guzmán?

Yo creo que es un error lanzar una biografía de Alejandra Guzman. De buena fuente se que en el 2017 vendría al país en un show con Gloria Trevi. Los organizadores se frotaban las manos, ¿ quién no querría ver un show en donde todos los cuarentones cantaríamos a grito herido nuestras canciones favoritas? Tuvieron que cancelarlo porque no vendieron boletería. Alejandra Guzman era importante a principios de los noventa cuando escandalizó a todo el mundo con su balada insulsa Hacer el amor con otro. El video y la letra de la canción calentaron a toda Latinoamérica.

Ahora nadie confía en Alejandra Guzmán. No sé, los jóvenes ya no la conocen y los viejos simplemente la hemos olvidado. Yo, que soy de los que olvida el rock pesado cuando estoy borracho para meterle a los Magneto, a Cristian Castro, hasta a Timbiriche, nunca me meto con Alejandra Guzmán, simplemente no me importa.

Creo que RCN se va a equivocar de nuevo. Creo que Alejandra Guzmán no le interesa a nadie. Creo que RCN se alista a un nuevo fracaso. Ya con Juan Gabriel y con Chávez comprobamos que a los colombianos no nos importan las vidas de artistas extranjeros. Sé que no va a estrenarse en horario estelar, que será a las diez de la noche, pero no, innecesario gastar este millonario cartucho en una cosa donde no pasará nada.

Seguro Caracol les pondrá la pata como siempre y estrenará alguna novela de Pastor López. El sentir popular Dago García siempre lo tendrá más claro.

