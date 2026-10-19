Quién es ‘John 40’, el capo de las Farc señalado de reunir los $5.000 millones para el crimen de Miguel Uribe

Géner García, financista de Iván Márquez y amante del oro, el lujo y las fiestas, es señalado por la Fiscalía de conseguir la plata para el magnicidio del senador

En 2002, cuando comenzaba a tener asciéndete sobre algunos cuatros de las Farc, ‘John 40’ rechazaba los saludos en términos de “camarada” y “comandante”. Incluso en las reuniones de frentes, a las que se presentaba sin uniforme de campaña y con camisas abiertas para lucir las bambas de oro que llevaba colgadas al cuello, prefería que lo llamaran “patrón”.

Ese hombre es el mismo que hoy, 23 años después, aparece en el expediente de la Fiscalía como el presunto recaudador de los 5.000 millones de pesos que habrían pagado el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La información sobre ese rol criminal también la ha recibido María Claudia Tarazona, vida del senador asesinado hace 16 meses.

“Aquí no hay metáfora. Es la continuidad de un perfil criminal”, le dijo a Las2Orillas un veterano operador de los servicios de Inteligencia Militar que lo conoce bien.

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Géner García Molina -ese es el nombre de pila de alias ‘John 40’, nació el 23 de agosto de 1963 en San Martín, Meta, y es nieto de Roque Molina alias ‘el Diablo’, uno de los campesinos que se alzaron con Manuel Marulanda Vélez tras la histórica operación militar en Marquetalia.

Creció en la inspección de Medellín del Ariari, en El Castillo (Meta), y pasó de militante de la Juventud Comunista (JUCO) a convertirse en secretario de finanzas del Frente 43 de las FARC. Fue ahí donde entendió algo que el secretariado no quería admitir: la guerra se financiaba mejor con coca que con secuestros.

En aquella época, la revista Cambio, cuyo presidente del Consejo Editorial era Gabriel García Márquez, lo retrató como nadie lo había hecho. No como guerrillero, sino como mafioso. Camisa blanca abierta, cicatriz en el pómulo derecho, dos bambas gruesas de oro macizo y revolver al cinto con incrustaciones metálicas: un Pablo Escobar de la manigua.

En la extintas Farc fue el financista del grupo guerrillero y mano derecha de alias el Mono Jojoy.

Un informe reservado del Ejército de septiembre de 2002 lo definía así: “Sujeto callado, que desarrolla sus actividades con malicia indígena, que se cuida de hablar por radio, con obsesión por alquilar prostitutas o mandar operar a su novia de turno y su bien conocida su extravagancia por el oro”.

En el llano entonces le decían “patrón” porque lo exigía. No camarada. No comandante. Patrón. Y organizaba fiestas fastuosas de tres días en Miraflores y San José del Guaviare, con plantas eléctricas propias, whisky importado, vallenato y corridos compuestos por él mismo.

Grabó un disco. Tiraba billetes cuando estaba borracho, aunque en esas ocasiones sus guardaespaldas le quitaban disimuladamente sus armas para evitar que la emprendiera a tiros contra cualquiera. Era, en palabras de un desmovilizado citado por El Espectador en 2007, “el capo de capos de las FARC”, con conexiones directas con ‘el Loco’ Barrera, extraditado tiempo después a Estados Unidos.

Hoy, ya entrado en años, su nombre y alias reaparecen en la investigación por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

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Según el testimonio que evalúa la fiscalía general, revelado en los últimos días por la viuda de Uribe Turbay y por varios medios, John 40 habría sido el encargado de reunir los $5.000 millones para ejecutar el atentado. No como autor intelectual, sino como financiador logístico.

La versión entregada a las autoridades sostiene, en esencia, que John 40 reunió el dinero para el homicidio de Uribe Turbay mediante actividades de narcotráfico y minería ilegal en la frontera con Venezuela. Parte de esos recursos, según la denuncia, provendrían de una mina de oro y coltán en Barrancominas, Guainía, que estaría bajo su control.

La mecánica descrita por las fuentes es idéntica a la de hace 20 años. El dinero entraba a los campamentos por medio de alias El Viejo (Simeón Pérez Marroquín, capturado el 27 de octubre de 2025 en Puerto Lleras) y se movía entre Villavicencio, Carurú, en Vaupés, y Venezuela.

El expediente menciona una reunión en un campamento de Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, a la que habrían asistido ‘el Zarco Aldinever’ y ‘John 40’. Y de otras tres reuniones en un campamento de García Molina en Carurú, a donde se desplazaba en cuatrimotos anfibias compradas en Bogotá.

Luego de la deserción de Iván Márquez del proceso de paz, se reunió con él para armar su grupo disidente La Segunda Marquetalia.

La decisión final, siempre según ese testimonio, habría sido tomada por Iván Márquez en una reunión de la cúpula de la Segunda Marquetalia, con participación virtual de alias ‘Araña’, alias ‘Popeye’ y Walter Mendoza.

Nada de esto constituye aún un hecho judicialmente establecido. La propia Fiscalía ha advertido que son versiones recabadas que no han sido confirmadas plenamente en un proceso judicial. La mención de ‘John 40’ como recaudador forma parte de una denuncia y de un testimonio y por ahora no de una condena.

El ‘capo revolucionario’

El patrón encaja en otras latitudes. InSight Crime lo ha definido como uno de los hombres que más dinero ha logrado amasar por cuenta del narcotráfico, al punto de convertirse en objetivo prioritario del Estado. Su poder no viene de mandar tropas, sino de controlar rentas. Lo suyo es la coca en el suroriente, el oro y el coltán en la frontera con Venezuela y corredores de movilidad hacia el Orinoco.

Por eso, cuando en 2021 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sacó por error a ‘Jhon 40’ de su lista de narcotraficantes mientras incluía a la Segunda Marquetalia como grupo narcotraficante, la contradicción fue evidente: era sacar al contador mientras se acusaba a la empresa. Era un reconocimiento por omisión a alguien que se presentaba como una suerte de capo revolucionario.

Hoy, ese contador, el del oro, el de las bambas, el del apelativo de ‘patrón, aparece en un expediente de magnicidio. Ya no es el jefe de finanzas de un frente guerrillero. Según la investigación en curso, sería el hombre que convirtió la economía ilegal de la frontera, la misma que le permitió pagar fiestas de tres décadas en 5.000 millones en efectivo para pagar a una estructura de sicarios.

Las graves sospechas que hoy lo rondan hacen accesorios aquellos relatos que hablan de su regusto por los caballos de paso fino, un símbolo tradicional de estatus y ostentación entre los narcotraficantes colombianos. También dejan en el campo de las anécdotas su debilidad estética por la indumentaria estilo charro, ajena por completo a la austera indumentaria militar de las viejas y extintas guerrillas tradicionales. Ni qué decir de sus fiestas desmedidas.

Lo que sigue vigente es su perfil de financista basado en la rentabilidad de la cocaína. Ha manejado toneladas de droga el capital y hasta hace poco tiempo era reconocido por mover grandes bultos repletos de billetes en efectivo, además de lucrarse con la explotación de oro y coltán en la frontera. De hecho, siempre funcionó mucho más como un socio comercial de grandes capos, como el exparamilitar alias ‘Cuchillo’ que como un ideólogo político.

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