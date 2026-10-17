- Quién es Germán Rodríguez, el congresista que se opone al aborto y enfrentó dos demandas por alimentos

Luego de retirarse de las Fuerzas Militares, el senador de Salvación Nacional se lanzó a las redes sociales y consiguió el respaldo para llegar al Congreso

En 2020, Germán Rodríguez hizo sus primeras publicaciones en redes sociales con el alias de "El comandante de la verdad". Poco a poco fue ganando seguidores con sus estilo confrontacional, hasta que alcanzó a tener casi 1 millón de personas que todavía lo siguen.

Nació en Bogotá y estuvo veinte años en la Armada Nacional de donde se retiró con el grado de mayor. Después de eso dio el salto a la política. En diciembre de 2025 recibió el aval de Salvación Nacional para inscribir su candidatura y el 8 de marzo de 2026 obtuvo su curul en el Congreso.

Como senador prometió, entre otras cosas, promover una reforma constitucional que les permita votar a los militares activos. Aunque eso sigue siendo una promesa de campaña, el exmilitar ya se ha visto envuelto en varias confrontaciones dentro de los debates del Congreso. Uno de ellos fue el debate por el proyecto de derogar la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional con la cual se fijó la despenalización del aborto hasta la semana 24.

En dicha audiencia, el senador Germán Rodríguez defendió con el característico estilo de su personaje de redes el acto legislativo que buscaría prohibir el aborto en Colombia. Según Rodríguez, "el feto sufre en el momento en que es practicado el aborto".

Ante esto, la senadora por el Pacto Histórico, Alejandra Omaña, una de las defensoras de que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos, hizo pública las dos denuncias por alimentos que tuvo el exmilitar Germán Rodríguez por preuntamente no responder por sus hijas.

El militar aseguró que eso había ocurrido hace más de 20 años. Además aclaró que nunca faltó con sus responsabilidades como padre. La senadora Omaña no tardó en responderle que una de las dos denuncias era del 2016, haciendo público el proceso de la misma. Según Omaña, a la luz quedó expuesta la "extrema incoherencia" de los firmantes del acto que busca prohibir el aborto.

El aborto, un tema que lleva más de 50 años discutiéndose en Colombia

Durante muchos años, abortar en Colombia fue un delito castigado con cárcel. Desde el siglo XIX las leyes sancionaban a quienes interrumpieran un embarazo y, con el paso del tiempo, las mujeres también comenzaron a ser castigadas. En las décadas de 1970 y 1980, los movimientos feministas empezaron a salir a las calles para reclamar el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Aunque lograron abrir el debate público y crear organizaciones que defendían los derechos de las mujeres, la ley seguía considerando el aborto un delito.

El cambio más importante llegó en 2006, cuando la Corte Constitucional permitió el aborto en tres circunstancias específicas. Sin embargo, muchas mujeres seguían encontrando obstáculos para acceder al procedimiento. Ahí nació el movimiento Causa Justa, que reunió a decenas de organizaciones para pedir la eliminación del delito. Tras varios años de trabajo, en 2022 la Corte dio un paso histórico al permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 sin necesidad de justificar una causa.

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