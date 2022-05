¿Quién con poder nos defiende de la corrupción de las mafias farmacéuticas y los directivos de las EPS?

Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno |

mayo 06, 2022

Quienes no estamos de acuerdo con los abusos somos tildados de personas no gratas por protestar y eso que no es prohibido hacerlo sin violencia. Deja tristeza este actuar, cuando quienes deben apoyar los reclamos, se quedan calladitos como si los hubieran convertido en zombis.

Si decimos que nos atiendan, nos dicen que somos unos groseros, maltratadores, mal educados y que debemos tener paciencia.

Me sucedió en DISFARMA MARIQUITA quien entrega las drogas para varias EPS. Ya había ido tres días a intentar que me entregaran una droga para la tensión que no cuesta más de veinte mil pesos en cualquier droguería.

Después de estar sentado una media hora mientras desocupaban el salón, una empleada llego a entregar unas fichas para que entráramos varios que estábamos afuera. –Les pido paciencia unos veinte minutos mientras doy una charla a las niñas que atienden para darles mejor servicio. ¿Celebraban algo con gaseosa y roscón? Completaríamos una hora de cola y no podía esperar porque vivo a una hora de mí destino y tengo que viajar. –No puedo esperar y esas charlas las deben dar en horas que no sea de despacho al público. –Es que por personas como usted es que la salud no funciona, me dijo –es al revés, por personas como ustedes que no atienden a la gente rápidamente, las colas se vuelven interminables y los adultos mayores se aburren y ya no protestan.

¿Los computadores son malos o las operadoras? ¿Están mamando gallo a los patrones? ¿Se demoran porque quieren o los programas son malos y lentos? ¿De qué sirve tanta sistematización costosa si era mejor en la antigüita?

Mi actitud ordenó atenderme rápidamente para que no dijera nada más; detrás de mí, gracias al que sea, atendieron rápidamente a los demás. ¿Se necesita este látigo literario y reclamo para que se muevan?

Es una pequeña orientación que causa malestar, incluso a gente calladita que solo mira y no dice nada y otros que me tratan de saboteador por reclamar para ellos. ¿Entonces en manos de quién estamos? y pensar que hay personas que duran tiempo esperando y cuando llegan no hay droga y no sabemos cuándo hay y solo agachan la cabeza y Dios proveerá.

Como periodista que siempre he defendido los derechos de las personas, me someto a lo mismo de todos; las colas, las disculpas y lo que las facturadoras o las que entregan drogas se les dé la gana.

Vivo en Palocabildo y en Mariquita Tolima me atienden por parte de la EPS Famisanar en el hospital San José. Las nuevas instalaciones son mejores y más confortables, pero la falta de una adecuada sistematización con equipos y programas óptimos es tan mala que retrasan todos los procedimientos como: citas, laboratorios, etc.

Primero tiene que firmar un papel que dice que fui atendido en buena forma aunque aún no le han hecho nada; después espera otros papeles para firmar la atención y paga. El procedimiento es demorado. La gente suda, protesta en silencio porque si habla algo duro ya la miran mal y es posible que sea víctima de la venganza y retrasan la atención.

Los cuellos de botella son mas administrativos que de médicos y enfermeras, o bacteriólogas que están dispuestas a atender bien y rápidamente al paciente. La gente que viene del campo sufre las consecuencias del trasporte y las demoras por malas vías; llega cansada, con hambre pero a nadie le importa. Los mayores son atendidos igual que los jóvenes y no tienen prioridades.

Soy testigo de una realidad que vivimos las víctimas de la salud en Colombia, en donde no existe ni el más mínimo respeto por los derechos humanos y esto que lo sepan en la ONU esos de esas organizaciones; los porteros defienden, dan órdenes y hasta se vuelven galenos.

Todos deben practicar la paciencia por temor a Dios; ya no hay ilegales con armas para que se queden calladitos como hace unos añitos y no se necesitan. Las pastillas que recibirán muchas veces no están en inventarios o no hacen ningún efecto. El otro problema de las entregas de drogas es que al paciente le dan lo más barato y las drogas caras hay que someterlas a la autorización de las EPS.

Quienes vienen de lejos mejor compran en cualquier droguería porque el trasporte y el tiempo perdido valen más. ¡Que dicha para las EPS porque capitalizaron esta droguita! Es una mafia que se ríe de los incautos enfermos que solo esperan la muerte para ser felices porque la salud no es protegida por ningún gobierno y ningún congreso.

¡Qué harán los candidatos para creerles? ¿Qué denunciemos? ¿Para qué si la superintendencia de salud está en manos de politiqueros e infames funcionarios que no hacen nada, pero si cobran sueldo de nuestros impuestos? ¿Para qué sirve el ministerio de salud con tantos funcionarios ineptos?