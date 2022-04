¿Qué tiene Dollar City que se convirtió en el Todo a Mil de los ricos?

Hace unos años Dollar City ingresó con fuerza en el mercado colombiano. Fueron dos salvadoreños, Marco Andrés Baldocchi Kriete y su socio, los fundadores de Dollarcity, un negocio en el que ningún producto cuesta más de $ 10 mil. A Colombia llegaron a finales de 2016 y en menos de tres años se expandieron hasta tener 91 locales en distintos sectores de la ciudad, donde los compradores colombianos llegan a conseguir productos más baratos que la competencia. La compañía nació en el 2010, en su país cuentan con 45 tiendas y continuaron su expansión a Guatemala, donde poseen 56 tiendas. Después de casi diez años lograron hacer un negocio redondo: le vendieron el 50.1% del negocio por un valor cercano a los USD 95 millones a la canadiense Dollorama. La transacción le garantiza a Dollorama una plataforma para acceder al mercado latinoaméricano, donde han detectado una mayor rentabilidad en las ventas por metro cuadrado frente a las posibilidades en Canadá.

Entonces la locura se desató y, cada día que pasa en Colombia, la marca crea más y más adeptos. En redes sociales cada vez que puede se posiciona como tendencia. En Colombia los usuarios aprecian la calidad de los artículos que ofrecen y, sobre todo, sus precios:

Vi en tendencia a dollarcity y pensé:

Que no sea nada malo

Que no sea nada malo

Luego me acordé que era dollarcity y allá no hay nada malo jajajaj.

— Carolina Ramírez 😇 (@charito9630) April 6, 2022