¿Qué tanto explotan laboralmente a los profesores en el régimen privado?

Durante varios años trabajé en colegios privados o por concesión en las ciudades de Cali y Pereira. Cuando inicié en Cali era todavía estudiante de Filosofía en la Universidad del Valle. Cursaba el octavo semestre. Fue en un colegio por extensión de cobertura en el distrito de Aguablanca, mi propio lugar de origen. Esta experiencia fue tan hermosa como edificante. A pesar del amor que siempre tuve por esa comunidad, y de que el chance de trabajar como docente y ganar en experiencia valiera todos los esfuerzos y sacrificios, es ahora inevitable no denunciar y repudiar las condiciones de trabajo de los maestros en ese tipo de colegios.

Miles y miles de docentes en todo el país, que están bajo el régimen de la contratación a término fijo, en colegios privados, de extensión de cobertura o concesiones educativas, soportan varios flagelos de auténtica y aberrante explotación laboral. Muchos de los docentes que trabajan en esos colegios se identificarán con las siguientes descripciones:

Publicidad

Cargas horarias de atención al aula (clases) mayores a seis horas diarias.

Atención a estudiantes en las dos jornadas por el mismo salario.

Obligación de ir a trabajar sábados y hasta domingos para jornadas pedagógicas y temas de tipo administrativo.

Salarios no correspondientes al escalafón docente.

Falta de posibilidades de ascenso y promoción laboral.

Marcada subordinación a directrices de superiores jerárquicos.

Poca deliberación y participación en discusiones pedagógicas y de organización institucional.

Miedo constante a no renovación del contrato laboral a fin de año.

Contrato laboral de diez meses y desempleo los otros dos.

En muchos casos la legislación nacional, expresada en el Código sustantivo del Trabajo, favorece estas condiciones.

Conozco casos de compañeros docentes en el Valle del Cauca que trabajan para colegios arquidiocesanos donde su horario de trabajo es de 6: 30 a.m. a 6:30 p. m., es decir, atendiendo las dos jornadas en actividades de aula. Yo mismo experimenté esta situación.

Cada docente que me pueda estar leyendo tendrá su propio relato de explotación laboral.

Aquí no cabe el argumento de la vocación, con el que tantas veces se quiere acallar le inconformidad de los precarizados docentes del régimen de contratación privada, pues en condiciones de explotación humana como esa, la vocación no puede florecer, no tiene condiciones para hacerlo, lo que queda es la necesidad de personas que, aunque escogieron una de las profesiones más bellas del mundo, se ven enfrentadas a un mercado de trabajo altamente competitivo al que se ven obligados a entrar por la pura necesidad de subsistir, en la esperanza de que, al cabo de los años, se les dé una oportunidad de ir a un lugar donde los maltraten menos.

Todo el que quiere hacer carrera en la docencia aspira a entrar al Magisterio. Sin ser las condiciones de los maestros del Magisterio la panacea, muchos de los abusos que he mencionado no existen allá o son mucho más matizados, o existen recursos jurídicos para combatirlos. Sin embargo, el concurso de docentes es cada tres o cuatro años y la exigencia de la prueba hace que muchos no logren pasar.

¿Cuál es, pues, la suerte de estos miles maestros y maestras explotados miserablemente en el régimen privado, donde se trabaja más y se gana menos en comparación con sus colegas del Magisterio?

Es necesario que el país se solidarice con nosotros y ojalá los docentes del Magisterio y Fecode a la hora de organizar la lucha lo hagan también pensando en esos compañeros que tan mal la pasan. Ellos también hacen patria.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!