¿Qué tan cierto es que una cosa es el Centro Democrático y otra, el Gobierno?

A raíz de los discursos en la posesión del presidente de Colombia me surgen una serie de preguntas sobre la tesis de la vicepresidenta, más específicamente sobre la frase: “Una cosa es el Centro Democrático y otra, el Gobierno”. Respetados lectores, en términos generales un modelo es una aproximación de la realidad, técnicamente es un conjunto de relaciones o ecuaciones matemáticas; relaciones que se conciben como causa-efecto. Desde su estructura hipotético-deductiva estos se formalizan o se especifican a partir de vectores con variables endógenas y un conjunto de vectores de variables predeterminadas (exógenas, independientes, y en algunos casos, con variables endógenas con rezago).

Ahora bien, si partimos de una ecuación hipotética, en la que se toma como vector de la variable endógena la gobernanza, la cual está influenciada por una serie de vectores de variables independientes: el poder ejecutivo (Presidencia), el poder Legislativo (Congreso), el poder Judicial (las Cortes), y la democracia cuya soberanía reside en el pueblo, no resulta clara la independencia entre los vectores independientes presidencia y el partido Centro Democrático (CD), en el momento en que el CD cobra protagonismos sobre la presidencia.

Puesto que una cosa es el análisis ex ante y otra cosa el expost, cuando se habla de un vector independiente, este debe conservar en un modelo su esencia, la independencia, lo que quiere decir que no puede ser afectado por otro vector que esté incluido como parte constitutiva de otros vectores considerados como independientes, puesto que al estar estos correlacionados se pierde la independencia necesaria para la valides del modelo, lo que pone en duda que se pueda aplicar el principio de la estática comparativa, el ceteris paribus de la economía, (si las demás variables se mantienen constantes).

Ahora bien, insinuar que el partido del presidente, el Centro Democrático, es un vector independiente como se ha venido insinuando desde la vicepresidencia “Una cosa es el Centro Democrático y otra, el Gobierno” es un exabrupto. Señores: el partido del Centro Democrático y el Gobierno son el mismo vector, comparten las mismas variables, y eso técnicamente se asimila a lo que se denomina colinealidad severa, o con mayor precisión, se asimila a una multicolinealidad perfecta.

Creer que con un discurso (Macías), polarizante por un lado “se peca” y con otro discurso reconciliatorio del señor presidente “se reza”, y pensar que por esto se empata, no los exonera de ser el mismo vector. En efecto los colombianos esperábamos un discurso conciliador como el del presidente de todos los colombianos, coherente en el que nos prometió no mirar por el retrovisor; no obstante, el presidente del Congreso (el señor Macías) le introdujo al modelo otro ruido a través de un vector de variable endógena rezagada (el anterior gobierno de Santos) como un vector independiente. Ahora, la situación de colinealidad severa no es tan fácil de eliminar en su modelo mal especificado, esto exige de medidas remediales que van desde la exclusión del vector repetido dominante hasta otras formas funcionales que tendrán que ir explorando, o bien dejarlo a la voluntad de Dios.

Como reflexión de un académico libre de pasiones políticas, creo en la institucionalidad, en el buen gobierno, en su gobernanza: el camino del desarrollo se logra en la medida en que este se armoniza con las interacciones y acuerdos entre gobernantes y gobernados, y la implementación de los acuerdos de paz realiza en firme una serie de reformas que den lugar a la confianza, en donde se atenúen las inequidades en el campo a través de la Reforma Rural Integral, para con ello conducir al desarrollo rural integral como la locomotora del desarrollo económico.

