¿Qué se sabe de Pepe Pelayo a 15 años de la Feria Internacional del Libro de Bogotá?

Ha pasado un decenio y medio y el cubano-chileno Pepe Pelayo (Matanzas, Cuba,1952), escritor humorístico, actor, promotor de la lectura, investigador del humor, realizador de collages, y series de vídeos, recuerda con mucho cariño que formó parte de la la delegación de Chile, (ese país fue el invitado de honor a la Fería Internacional del Libro de Bogotá, en el 2007) integrada por su Presidenta Michelle Bachelet y su Ministra de Cultura Paulina Urrutia, y los autores invitados Alberto Fuguet, Elicura Chihuailaf, Manuel Silva Acevedo, Alejandra Costamagna, Hernán Rivera Letelier, Carla Guelfenbein, Pepe Pelayo, Mauricio Paredes, Pilar Sordo y Hugo Fazio Rigazzi.

Pelayo, residente en Chile desde 1991, y nacionalizado de ese país, viaja en su mente al 2007 y recuerda: “el trato que me dieron en la Feria de Bogotá, en los medios y en las actividades, fue maravilloso. Los colombianos son gente muy cálida, muy sociables, muy amables, muy despiertos. En la Feria firmé mis obras “Cuentos de Ada”, “Pepito, el señor de los chistes”, “Ni un pelo de tonto”, “El secreto de la cueva negra” y “El chupacabras de Pirque”, en el stand de la Editorial Alfaguara infantil".

“El encuentro con los niños asistentes a mi Concierto Lector en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y en las escuelas que visité, fue inolvidable. Como el humor que hago es universal, rieron y participaron con mucho entusiasmo. Me llevé una gratísima impresión de ellos – sigue recordando.

“Durante el evento, -añade- participé en una actividad muy interesante y enriquecedora sobre literatura infantil: un mano a mano entre los escritores colombianos Yolanda Reyes y Francisco Montaña y los chilenos Mauricio Paredes y yo. También me invitaron a participar en un programa de RadioCity TV”.

“Hay que decir que en el año 2003, junto a mi hijo Alex como dúo Pelayos, ganamos Mención de Honor en el Concurso de Humor Gráfico colombiano, CartonRendon y la obra fue mostrada en la Exposición Principal y publicada en libro-catálogo” -expresa

A Pelayo, la Editorial Alfaguara infantil (ahora Editorial Loqueleo) de Colombia, le publicó el libro “Trinos de colores” en el 2013 (ese volumen había recibido recibió la Distinción White Ravens en Alemania, en 2009).

Desde el 2021, Pelayo participa como experto en el programa “Doble vía” de Caracol Televisión. Colombia, sobre temas como humor y delincuencia, humor y vulgaridad, entre otros.

Este escritor para sus investigaciones humorísticas ha entrevistado en distintas ocasiones a personajes colombianos como el periodista y guionista Daniel Samper Pizano y a los viñetistas gráficos Bedoya, Emers, Júcalo, Juan Felipe Salcedo, Gerineldo Campos, León, Ogil, Turcios y Nani. Con esta última ha colaborado en proyectos audiovisuales.

“Quiero destacar –dice Pelayo- que cuando pude entrevistar, vía internet, a Samper Pizano aprendí algo muy interesante sobre el humor colombiano. Me dijo: “Colombia ha desarrollado un irónico y extendido sentido del humor (el denominado “mamagallismo”), como reacción frente a la cantidad de problemas que aquejan al país. El humor en las telenovelas, por ejemplo, es una marca colombiana, y tanto en radio como en cine el humor es un recurso frecuente. Donde menos humor se encuentra es en la prensa. Alguna vez hice un típico comentario mamagallista, y un mexicano que se hallaba en la reunión y que no estaba dotado para captar la ironía se marchó indignado dando un portazo. Entendí entonces que el mamagallismo plantea una capacidad de captar situaciones y papeles que no todo el mundo posee”.

En estos 15 años que han pasado, Pelayo ha crecido como escritor humorístico (en la actualidad ya ha publicado 46 libros de literatura infantil, y 25 para adultos), promotor de la lectura mediante el humor en sus numerosas visitas a escuelas en todo Chile, realizador de collages y series de vídeos. El espacio es pequeño para poder mencionar todo su trabajo desarrollado en Chile.

Uno de los trabajos de investigación sobre el humor más relevantes realizados por él, es la serie “El bufón ilustrado” que consiste en 15 videos-documentales sobre la teoría y la aplicación del humor en las artes y en la vida, publicados desde junio del 2021, hasta enero del 2022. Es un proyecto original y precursor en el campo del humor teórico y aplicado. Único en Hispanoamérica.

En esta serie participan 45 prestigiosos humoristas gráficos, literarios, escénicos, audiovisuales y estudiosos del humor, de 13 países, incluyendo Colombia.

Pelayo pertenece a la Sociedad Internacional de Estudios del Humor Luso-Hispano y a La Red de Investigaciones y Estudios del Humor en Chile. Fundador y editor del portal humorsapiens.com y editor, junto a su hijo Alex, del Boletin Mensual de dicho sitio que se publica desde el año 2013.

La Universidad de Lisboa lo invitó a formar parte del Comité Científico Artístico del Congreso Interartes, que se celebró del 21 al 23 de junio del 2022.

Pelayo ha querido rememorar su participación en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el 2007, porque le tiene un especial afecto, y más ahora que recibirá un merecido homenaje por toda su labor creativa, el próximo 6 de diciembre a las 11, 30 horas, en la Facultad de Periodismo de la Universidad Diego Portales, de Santiago de Chile por sus 40 años de carrera artística, sus 71 libros publicados, Premio Nacional de Chile, con su libro "Lucía moñitos", Su Distinicón White Ravens por su libro “Trinos de colores” en Alemania y sus 20 años como escritor infantil.

La actividad en la Universidad, la organiza Rafael Gumuncio, Académico de la Escuela de Literatura Creativa y Director del Instituto de Estudios Humorísticos de ese alto centro docente.

“Lo que más valoro, -manifiesta emocionado Pelayo- lo que más llevo en mi corazoncito de artista, es haberme convertido en escritor de humor para niños. Estos 20 años han sido maravillosos. No sabes la emoción que me provoca saber que mis libros están en repisas en sus dormitorios, velándoles el sueño, como lo hicieron conmigo “El Corario Negro”, “Viaje a la luna” o “La isla del Tesoro”. No sabes cómo me emociona que me digan “A mí me empezó a gustar la lectura leyendo sus libros”.

