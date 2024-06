¿Qué quiere realmente Petro para los colombianos?

Por: ENRIQUE AGUILAR |

Ni una, ni muchas bolas de cristal serán necesarias para descifrar el futuro en la mente del Señor Gustavo Petro; muchos ‘’médium’’ son utilizados en la ‘’cónclave’’ en el Palacio de Nariño, porque quienes se reúnen no son cardenales, como tampoco van a un elegir ‘’Papa’’; aunque han salido muchas columnas de humo negro, éste humo solo ha sido para perfumar la escoria o estiércol que rodea a quien maneja el país con la brújula loca de un barco que navega a la deriva en un mar plagado de tiburones hambrientos de poder; y para ellos ‘’don dinero’’ es el poder.

Llevamos 22 meses de este gobierno Petro, un gobierno que nos tiene secuestrados, hemos perdido: el tiempo libre para: la lectura, la diversión; pues nos mantenemos en las redes sociales, porque todo es noticia: que dijo una cosa en Cali, que si se pone un sombrero ‘’voltiao’ en Córdova, que si fue a cuba a hacerse un ‘’legrado’’, por un cáncer inexistente; que si la ‘’cachucha’’ es para ‘’peinar’’ los implantes, y un millón de etcs.

Propuestas absurdas como: Construcción del sistema ferroviario elevado que vaya de Buenaventura a Barranquilla; otro de Villavicencio-Bogotá- Santa Marta; declaro que en la vida, todo es posible, pero económicamente en éste y en muchos momentos, es inviable; y tantos ‘’proyectos’’ que surgen de la intergaláctica mente de quien se considera el nuevo redentor de la humanidad; y eso que le faltó el proyecto de ponerle paneles solares a la luna para darle energía a la tierra.

Y ahora, con su bola de cristal, que cada día se torna más negra, busca agarrarse del péndulo de una constituyente que oscila entre las mentiras de Álvaro Leyva y un autogolpe al estilo Pedro Castillo, si no le aprueban sus Reformas.

Los colombianos estamos confinados en un mar de incertidumbre, en un mar en donde nos estamos ahogando por un gobierno que nos está echando la soga enrollada y nos despide con un agitar de manos, en el que no sabemos si nos está aplaudiendo, o no está despidiendo con un cinismo sepulcral en el que en ambos casos, el significado es el mismo: una despedida de democracia al Socialismo, puro y duro; del que pareciera que fuera un virus de la vida, del que se percibe pareciera que fuera el virus de la ‘’miseria’’ que se propaga en cada alocución que sale como ‘’spray’’ con odio y sed de venganza de aquellos que pensamos diferente a él.

Pero que es lo que realmente busca Gustavo Francisco Petro Urrego en su narcisismo, en su Egolatría, en su Mitomanía y todo lo que termine en ‘’manías’’ que sean el pedestal que lo aproxime al ‘’cielo’’ del Marxismo- Leninismo y todas éstas doctrinas de Genios ‘’Ricos’’ que han esparcido en los pueblos, y que ahora Petro, que con sus discursos populistas de: Igualdad, equidad, ideología de género y de tanta ‘’ideologías’’ ha querido crear por el ‘’bien’’ de los bienaventurados ‘’pobres’’ a los que con tanta hambre y miseria ha comenzado con su receta.

Sí, es la receta del Socialismo, y no ha necesitado, ni necesitará de una ‘’Constituyente’’; para quedarse en el poder, necesita de la ignorancia y de verborrea en prosa que no entienden algunos colombianos, pero que aplauden a la espera de que acabe con los ‘’riquitos blancos’’ del país y los saque de la pobreza; necesita de la fuerza Pública y las Fuerzas Militares que se arrodillen; necesita de unos congresistas corruptos que le aprueben sus reformas; necesita de unos ministros que en ‘’conclave’’ con algunos funcionarios de ‘’alto Nivel’’ (de corrupción) sean capaces ‘’inmolarse’’ por quien no haría ningún esfuerzo para evitar ponerlos en ‘’la caldera’’ , no en la caldera del diablo, sería en la caldera de una cárcel o en un exilio; necesita de las Narco-Guerrillas (ELN, Farc, Clan del Golfo, Primera Línea y Cuantos delincuentes y terroristas participaron en su elección), Necesita de una Fiscal de bolsillo que paquidérmicamente dilate todos los procesos que están en su contra por contravenir los topes electorales (artículo 109 de la Constitución); Necesita de la Fiscal para que los procesos del ‘’hijo que no crió’’ sea ‘’abortado’’ de su responsabilidad de enriquecimiento ilícito; necesita mantener callados: al ’’corroncho’’ Armando Benedetti embajador de la FAO en Italia, y a un sinnúmero de sinvergüenzas, (una lista muy larga) que al escribirlos produce fastidio; necesita endeudar al país en 17.500U$ Millones dólares (67.4 Billones de pesos) ‘’dizque’’ a una tasa de interés muy baja para pagar la deuda; necesita abrir más embajada por el mundo, como en áfrica y palestina entre otros; en otras palabras, necesita el crecimiento del Estado, para Estatizarlo : en la Educación, en la salud, en las pensiones, en el aumento de la deuda, en el aumento del nivel de pobreza.

Si todo lo anterior es la receta que nos tiene el Sr. Petro, entonces, ya estamos sin democracia, ya estamos en el Socialismo del siglo XXI ; y lo peor, es que cerca del 40 % de colombianos aún creen en él, como también, que el pecado original es el capitalismo y que la propiedad privad es el principio de la explotación del hombre por el hombre, y que los ricos, son los que tienen esclavizados a los trabajadores.

Entonces, se podría deducir que Petro es el amo y señor de los colombianos, el creador del País de la Belleza, el redentor que salvará al mundo del cambio climático; que el veneno del gas y el petróleo desaparecerán para instalar paneles solares en la luna para refrescar la tierra, crear energías limpias, por arte de magia y pavimentará camino al cielo, porque recibirá los premios: Premio Nobel de Guerra total en Colombia; el Premio Nobel quiebra de la Economía en Colombia; el Premio Nobel del Sistema colapsado de Salud en Colombia: Premio Nobel a las mentiras a más de 51 Millones de Colombianos.

Sí, ese es Gustavo Petro quien se ungirá muy pronto como nuevo dictador de Colombia y la región.