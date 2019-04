¿Qué pasó en el primer episodio de la temporada final de Game of Thrones?

Ya llega un momento donde nada importa. Esta fiebre es tan posesiva que uno pasa por alto errores graves como el que los dos protagonistas estén encarnados por dos actores tan limitados como Emilia Clarke y Kit Harington. ¿Cómo no hacerlo? Los muchachos Targaryen nos regalaron el mejor paseo en dragón que hayamos visto en televisión. ¿Sintieron el vértigo al ver a Jon Snow intentando llevarle las riendas a Drogón? Después llegaron a un paraje impresionante en donde se besaron y uno les cree así no tengan química. Uno les cree porque detrás de ellos están Lord Varys, Cersei, Tyrion y Jamie Lannister y esta es una serie coral, no una vaina de dos

Acaba de terminar el primer capítulo de la octava temporada y estamos mirando para el techo, llenos de preguntas, buscando las respuestas en internet pero aún nadie publica nada. En mis redes son más los insoportables que viven gritando a los cuatro vientos su orgullo por no ver la serie más seguida de la televisión. ¿De dónde sacaron el cuento de que son un nicho? Ellos son mayoría, siempre serán mayoría.

Acaba de terminar el primer capítulo y así no haya pasado mucho no podemos decir que estamos decepcionados. Cersei no tiene sus putos elefantes pero cuenta con los favores del pirata Eon Greyjoy, uno de esos odiados personajes que uno sueña con ver empalado y con la lengua colgándole en el ombligo. Seguro nos complacerán próximamente. Theon ha recuperado su hombría y de paso a su hermana Yara en tal vez el rescate más flojo de toda la serie. La unión en el norte para enfrentar al rey de la noche resultará más complicada de lo pensado. Sansa y Daenerys se disputarán el mando que no le pertenece a ninguna de las dos porque ya Sam le ha contado a Jon Snow quien es el verdadero dueño del trono de hierro, mientras en el Norte avanzan con paso firme los Caminantes Blancos dejando mensajes tan macabros y oscuros como un niño clavado en la pared rodeado de un espiral de brazos cortados y, en el momento cumbre del capítulo, Jamie Lannister lo primero que ve al llegar a Invernalia es el rostro de Bran convertido en una especie de Funes el memorioso. Por el trailer de lo que se viene queda claro que al Matarreyes no le quedará fácil ser aceptado por el parche del norte.No, no estamos decepcionados. Estamos es ansiosos.

Visualmente fue una belleza llena de colores, de profundidad, un formato absolutamente revolucionario. Desde ya nos preparamos para ver como corren ríos de sangre en un rojo estallado. Quedan más o menos nueve horas donde se definirá el destino de los siete reinos. Lo que ya es un hecho es que no sólo será una guerra de vivos con muertos. La paz entre las casas está a punto de romperse y desde el sur la cada vez más oscura Cersei, apoyada en la magia negra de su mano de hierro, querrá contratacar cuando el invierno borre a vivos y muertos

.