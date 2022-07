Por: Proclama Cauca y Valle |

julio 13, 2022

Que me juzguen por los resultados: López Castrillón

No es fácil enfrentar a un reconocido líder político y administrador público con el fin de entregar información que pretenda unificar el conocimiento que de su gestión tengan las comunidades que dirige y sepan hacia dónde es que se encauza su futuro con la inversión de sus propios recursos.

No es fácil porque siempre existe una percepción previa que la sociedad se hace de sus dirigentes, de los individuos que marcan el rumbo de los acontecimientos, que no es sencillo pulsar o alterar.

Es más, como periodista, le toca a uno, simultáneamente, soportar el entusiasmo adulador de la mayoría de sus seguidores, y resistir el fatigoso desprecio de sus adversarios, que es lo que más impacta emocionalmente, así no interpreten con exactitud la realidad de las cosas.

Y es menos fácil cuando al redactor le ha tocado, por muchos años, seguir la trayectoria de liderazgo del personaje: A Juan Carlos López Castrillón, alcalde de Popayán, lo he reconocido desde hace mucho más de 30 años, como persona honesta, carismática, que inspira, completamente comprometido con las causas que asume.

Y lo conozco porque a finales de los años ochenta, cuando trabajé como visitador fiscal de la Contraloría Departamental del Cauca, fui amigo de su padre, Fernando “El Pollo” López, y lo sigo siendo de su actual secretario de hacienda, Jairo Duque Castro, quienes, en la misma época, eran auditores en el organismo de control fiscal.

Juan Carlos, abogado de la Universidad del Cauca (1981), era concejal, luego fue diputado a la Asamblea por el Nuevo Liberalismo, y durante el gobierno del presidente César Gaviria, en 1991, fue nombrado gobernador del Cauca.

También fue director de la Planta Telefónica de Popayán, vicerrector de la Fundación Universitaria de Popayán, gerente de la Lotería del Cauca, gerente del Fondo DRI, coordinador nacional del Servicio de Adaptación Laboral, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial (1992). Durante el gobierno de Ernesto Samper fue representante de Colombia ante la Organización de Aviación Civil Internacional en Canadá (1994) y consejero de la Embajada de Colombia en España (1995). También fue gerente de Radiotrónica, y presidente de Fiduprevisora (2000).

Desde septiembre de 2004, hasta 2010, fue presidente de Millonarios. Recibió una empresa deportiva acogida a la Ley de Quiebra o Ley 550. Estos años fueron los más polémicos de la historia del equipo, y creo que del personaje, que posteriormente fue gerente de Colombia Mayor.

El primero de agosto de 2017, Juan Carlos López Castrillón fue nombrado director del ICBF por el presidente Juan Manuel Santos, designación que causó mucha roncha entre sus enemigos, que no pierden oportunidad de atacarlo. Sin embargo, con mucha dignidad, rechazó la dirección de esa entidad, al considerar que no era el momento apropiado para asumir dicha responsabilidad. “En las circunstancias que vive el país no me parece indicado convertirme en un motivo más de división política. Al revisar algunas opiniones que sobre mi nombre se han dado tras su designación, recordé lo que dijo aquel personaje de la novela de Kafka: «Me condenaron por ser inocente”, dice la carta.

En diciembre de 2018 el Concejo Municipal de Popayán le otorgó a Juan Carlos López Castrillón el “Escudo del Concejo de Popayán”, Orden Civil Honorífica de la Ciudad de Popayán, como “reconocimiento a su labor y dedicación profesional en cada uno de los cargos ocupados tanto en el sector público como privado, por su espíritu de servicio, formación académica, honestidad, liderazgo, ejecutorías, gestión y compromiso con Popayán, el Cauca y Colombia”.

Juan Carlos, es el esposo de Olga Lucía Vejarano, conocida cariñosamente como Yuyi y papá de Juan Luis y Catalina, también es ambientalista, animalista y padre adoptivo de 21 perros, varios de ellos rescatados.

Para las elecciones locales de octubre de 2019 contó con el apoyo del Partido Verde y Colombia Renaciente, y resultó elegido alcalde de Popayán, cargo que desempeñará hasta el 31 de diciembre de 2023.

Desempeñar este cargo tampoco ha sido cómodo del todo. Iniciando su gestión, la Procuraduría General de la Nación anunció, el 20 de marzo de 2020, la apertura de una investigación disciplinaria por presunto incumplimiento de las directivas presidenciales para el manejo del orden público ante la pandemia del coronavirus. Después de haber asistido en el Palacio de Nariño al encuentro del presidente Iván Duque con gobernadores y alcaldes de ciudades capitales, a su ingreso habría respondido negativamente un cuestionario de Casa Militar sobre viajes al exterior en los últimos 14 días. Pero el alcalde de Popayán se habría infectado en el mes de febrero en Marruecos, a su regreso a Colombia, vía España.

Es más, a comienzos del año pasado se adelantó un fallido proceso de revocatoria del mandato, que inclusive fue calificado de ridículo, con argumentos sin fundamento. Nueva tarea: “devolverle credibilidad a un pueblo que intentan engañar periódicamente, que intentan manosearlo los oportunistas y los politiqueros”.

Polémico y todo, porque es el cauce por donde transitan los protagonistas de la historia, muchos opinan que López Castrillón es un hombre sencillo, exigente y que ha sabido, de manera inteligente, rodearse de personas brillantes para desarrollar su gestión gubernamental en la Capital del Cauca.

La siguiente es la entrevista sostenida con el mandatario de los payaneses, una persona que demuestra conocer cuáles son sus prioridades. Un personaje valiente, perseverante, que lo arriesga todo por conseguir sus sueños en beneficio de las comunidades que representa.

La reunión se realizó en uno de los salones de su despacho, decorado por los lienzos de Tomás Cipriano de Mosquera, José María Obando, José Hilario López y Luis Carlos Galán Sarmiento… este ambiente inspira, ¿no?, fue lo que nos respondió inicialmente.

El diálogo en su primera parte concluye que “nosotros queremos que Popayán el 31 de diciembre del año 2023 sea más competitiva, una ciudad más sostenible, más ambientalista, más humanista, más protectora de la vida, de los derechos de las minorías…”

Cuatro prioridades destaca: Educación, Vivienda, Empleo y Malla Vial El 95% de los niños, niñas y adolescentes de Popayán estudian. Somos la tercera ciudad en educandos promedio población, la primera es Barranquilla. Una tercera parte de la ciudad son estudiantes: 42.000 estudiantes universitarios (9 universidades); 106.000 estudiantes de bachillerato, de primaria, tecnológicas y técnicas, entonces, Popayán es una ciudad que piensa, que va hacia adelante y es una ciudad crítica. Nos comprometimos a impulsar la construcción de 10.000 viviendas. Tenemos en construcción 6.309, vamos a llegar a las 10.000. El desempleo estuvo en el 34% en el 2020; hoy estamos en 14%; en el último año decrecimos 4 puntos, somos una de las cinco ciudades que más está formalizando el empleo. El estado de la malla vial es lo que más critican los payaneses. Es que está muy mal, y no le podemos echar la culpa al invierno: tenemos una malla vial de 200 kilómetros urbanos y 100 kilómetros rurales que han tenido poco mantenimiento; no ha existido una estrategia de financiación del mantenimiento de la malla vial, nosotros la estamos proponiendo ahora al Concejo y si nos la aprueban, vamos a tener la inversión más histórica, más grande de mantenimiento y mejora de malla vial. Justicia Tributaria Hicimos una reorganización de las finanzas del municipio: creamos un nuevo estatuto tributario, le subimos los impuestos de industria y comercio a todas las personas que facturen más de 30 mil millones de pesos. Popayán era una de las pocas ciudades capitales que no cobraba un impuesto que se llama plusvalía, que se cobra a aquellos propietarios de bienes que cambiaron el uso del suelo. Igualmente, hicimos lo más importante, la actualización catastral, es una obligación de ley. Al 90% de la gente el catastro le va a crecer menos del 10%; a un 10% lo va a afectar más, pero son los que más tienen, eso se llama equidad tributaria, justicia tributaria, estamos dejando esta ciudad financiada. Obras destacables Para mí, la obra de más impacto va a ser el Malecón Río Molino, porque es el proyecto de renovación urbana más importante para la ciudad en los últimos años. Esta iniciativa busca reconocer el río como eje ambiental de la ciudad y promoverá el uso y disfrute del espacio público, ya que contará con espacios para el arte, la música, el deporte, el turismo y la gastronomía. Findeter, como Banca de Desarrollo Territorial, es la entidad que se encargará de toda la gestión precontractual, desde la elaboración de los estudios previos que soportan cada proceso de contratación, hasta la adjudicación y la contratación de los proponentes para la elaboración de la estructuración. Se proyecta desde la calle 15N hasta el parque José Hilario López, tendrá una extensión de 1.5 kilómetros, 1.500 metros lineales y 30.000 metros cuadrados de plazoletas, caminos y mobiliario urbano como mesas, sillas, asoleadores, mallas de siesta, prados y árboles. Atraviesa varios sitios reconocidos como la facultad de Medicina de la Universidad de Cauca, el hospital universitario y la galería del barrio Bolívar. Esta obra la vamos a contratar en este segundo semestre. La Avenida de Los Próceres, ya está financiada y aspiro entregarla antes de terminar mi mandato, como la primera etapa del Malecón. La Avenida de Los Próceres es un proyecto ambicioso que busca conectar la autopista de la 9, en el sector de Torremolinos, hasta la Variante occidente, son 3.10 km de doble calzada a dos carriles y con ciclovía, que cuenta con recursos gestionados directamente en el Gobierno Nacional. El Refugio Animal, que será la consolidación de Popayán Animalista y Ambientalista en el lote de 2.4 hectáreas, ubicado en el sector de Las Guacas. “Cuando llegamos en el 2020 a la Administración prometí proteger a los animales. Por eso, iniciamos la construcción del primer proyecto de infraestructura de protección para los animales, convertido en un acontecimiento histórico para la ciudad. A través de esta obra haremos de Popayán una ciudad ejemplo en el país, en acciones contundentes en el cuidado, la defensa y la protección de la salud y la vida de los animales”, indicó el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón. Áreas de Desarrollo de Economía Naranja (ADN) El alcalde también se refirió a los dos primeros distritos creativos, ubicados en las veredas de Puelenje y Yanaconas, reconocidos por el Ministerio de Cultura como zonas ADN, fortaleciendo a la ciudad como un referente turístico. Espera además que las 143 manzanas que componen el Sector Histórico se conviertan en la tercera ADN del Departamento, impulsando la reactivación económica que se viene desarrollando en la ciudad, con la que se redujo, según cifras del Dane, el desempleo del 33,7% (agosto del 2020) a 14,3% (noviembre del 2021). Estas dos ADN son una oportunidad para que nuestra ciudad apalanque su desarrollo en lo cultural por medio de la oferta de distintos servicios, entre otras cosas porque en estas áreas geográficas se pueden adelantar las denominadas ‘Obras por Impuestos’, en donde las empresas o personas ejecuten inversiones públicas coordinadas con el municipio, con el mismo esquema empleado en los municipios Zomac. También posibilita que comercios relacionados con la economía naranja paguen los impuestos locales y servicios públicos con las máximas exenciones aplicables. Todo esto aplica a “Yanaconas Cultural” y a “San Juan de Puelenje, Territorio de Cultura”. La primera cuenta con 3,4 ha. que resaltan la multiculturalidad del Cauca con un enfoque en la tradición gastronómica, religiosa y artesanal: 27 cocineras tradicionales, 13 artesanos y 5 gestores culturales hacen parte de este distrito. La segunda cuenta con más de 6 ha. que integran el patrimonio religioso de las veredas de Puelenje, la Playa y Vereda de Torres; y en donde la riqueza gastronómica y cultural va de la mano de 13 artesanos, 12 cocineras tradicionales y 10 chirimías propias de la zona; y que además, cuenta con una ruta turística experiencial para el acercamiento a cultivos orgánicos, senderos naturales y la preparación del guarapo, a la vez que se disfruta de la riqueza arquitectónica de una casona con más de 80 años de tradición. Centro Comercial Anarkos El Municipio de Popayán, mediante resolución, declaró en estado de ruina e inminente peligro de colapso de la totalidad de los inmuebles ubicados en la manzana 99 del barrio Centro, los cuales conforman el centro comercial Anarkos, y ordenó la demolición total del inmueble. Vale la pena recordar que el Municipio de Popayán fue el que construyó y puso al servicio ese inmueble en 1971 para 195 unidades privadas. Con el cambio paulatino del uso del suelo la estructura llegó a 500 unidades, para lo cual no estaba inicialmente diseñado. El Centro Comercial Anarkos es una copropiedad de 242 dueños, entre ellos, la Administración Municipal, que hoy es propietaria del 19.86%. El alcalde López Castrillón dijo a Proclama del Cauca y Valle que son los copropietarios los que tienen que definir que quieren hacer con ese lote que va aquedar ahí en unos meses. “Yo quisiera tener las posibilidades financieras de ofrecerles, les compro, pero la situación de Popayán ha sido muy difícil; no nos alcanzaría el músculo para eso. Por eso, una buena idea podría ser para el presidente Petro, que si vamos a cumplir 500 años hagamos algo ahí conmemorativo de los 500 años de la ciudad, pero eso es para conversarlo, para diseñarlo; pero primero lo primero, primero demolamos, la meta es que este año tengamos esa demolición.