Por: María Camila Berrío |

febrero 08, 2022

Acabo de terminar mi carrera de Ciencia Política en un de las mejores universidades de Medellín y una de las cosas que recuerdo de mis últimos días en la U es que llegaron algunos políticos a decirnos que las cosas en la ciudad estaban muy mal, por eso había que apoyar una revocatoria para sacar al alcalde.

Esa gente llega a todas partes con la misma cantaleta, una cantidad de frases clichés que no tienen ningún contenido de fondo y que sonaban casi como un insulto para mí, pues estoy acostumbrada a analizar, pensar y leer sobre los temas, pues eso es lo que me enseñaron en la carrera.

Pero lo que más me molestó fue que compañeros de otras carreras repetían como loros el cuento del “castrochavismo”, “socialismo del siglo XXI”, que las basuras, que Ruta N, que el Jardín Botánico…

Y me lo decían a mí como si yo no hubiese nacido en esta ciudad y no pudiera dar cuenta de que lo que quieren es volver a coger el negocio.

La verdad es que nada de lo que hablan logra convencer a quien, como yo, tiene un poquito de conocimiento de la ciudad. Ya yo estoy cansada de esos cuentos, me molesta que haya gente que se los crea y más que el uribismo siga creyendo que una es boba y no aprendió a pensar.

Por favor, señores uribistas, cambien ya por favor ese discurso que ya está más gastado que las señoras de iglesia que se la pasan repitiendo y repitiendo unas oraciones de hace 1000 años.

Ya estoy mamada y estoy convencida de que es hora de que den un paso al costado y que todos esos viejitos que ponen plata para cantaletear y repetir el sonsonete hagan uso de buen retiro y nos dejen el espacio a nosotras, que somos las que vamos a heredar esta ciudad y este país.

Tengo 20 años, y no he escuchado otra cosa diferente en Medellín, ¡que mamera esos uribistas!