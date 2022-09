Que les enseñen a emprender, ¿crisis en la universidad pública?

Por: Nicolás Zamudio |

septiembre 13, 2022

Emprender e innovar para la crisis de una universidad pública. Universidad pública en crisis: técnicos para el mundo moderno y profesionales

tecnología y emprendimiento un caso de la crisis en una universidad pública en el departamento de Cundinamarca.

En busca de la acreditación de alta calidad para la Universidad de Cundinamarca, la administración ha dado un rol importante con proyección del siglo XXI, una visión hacia el futuro.

La tecnología, el emprendimiento y las alternativas de aprendizaje ha sido garantes para los profesionales del futuro. Si bien sabemos, las características de la universidad es entablar una función técnica-profesional para emprender, competir, individualizar e innovar; un gestor claro para los estudiantes de la universidad.

¿Qué problemas hay?

La universidad de Cundinamarca, ha estado firmes con sus políticas del modelo educativito transmoderno, MEDIT. ¿Qué significa? El Modelo educativo, busca trascender el aprendizaje en la cual el estudiante se instruya, comprenda el mundo a través de la tecnología y la innovación desde diferentes disciplinas e interdisciplinas en sus programas académicos.

Y transmoderno, busca el horizonte epistemológico latinoamericano desde el saber, el ser y el hacer de los futuros profesionales. Ese saber, que rompe con todo el conocimiento occidental y pensar la innovación y el emprendimiento desde el conocimiento local enmarcado a lo latinoamericano.

Aunque este modelo, siendo más occidentalizado desde su práctica, es contradictorio a su vez que ha estado impregnado en los programas académicos.

Los programas que entraron en crisis, la mayoría de la facultad de educación, no está proyectada en la realidad de la universidad. La universidad tecnificada está enmarcada hasta en los docentes, llamándolos con esta medida gestores del conocimiento, para mejorar la competitividad del aprendizaje de los estudiantes en el siglo XIX, interviniendo en el factor común de la libre cátedra en los docentes, además de controlar sus roles de enseñanza.

Esto llevará un conflicto para los programas académicos que no hacen parte al proyecto capitalizado de la universidad a ser desaparecidos a futuro.

Estas formas de enseñanza y aprendizaje de la universidad, pretende tener una catedra innovadora, técnica, con poca profundidad académica, modelados a una economía empresarial, de liderazgo donde normalmente no cumple con las expectativas de los programas académicos como las humanidades o la de educación.

Desde la práctica de la universidad, se ha bajado la calidad en los centros de investigación y proyección académica de los semilleros para el sustento de alta calidad en algunos programas como la licenciatura en ciencias sociales y dentro de una resignificación curricular pretenden eliminar el trabajo de grado como las monografías, pueda tener consecuencia de perder la acreditación de la carrera.

Ahí se genera una crisis de la universidad, que busca el propio pensamiento innovador latinoamericano citando una filosofía de Enrique Dussel que debe estar revolcándose en su cama es simplemente la neoliberalización del conocimiento en la universidad.

Tomando las practicas europeas del aprendizaje con la tecnología, llamándose así "transhumano" para la generación que llevará el avance tecnológico hacia el futuro; no es más que un pajazo mental de un modelo educativo que no sirve y no es del contexto local de la universidad.