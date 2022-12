¿Qué le espera a Bruce Mac Master después de la derrota en su aspiración a presidir el Consejo Gremial?

.Publicidad.

La pelea por la presidencia del Consejo Gremial Nacional terminó en una gran polarización. De un lado estaba la fórmula del presidente de la Andi, Bruce Mac Master con el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, mientras por otro estaba el presidente de Asofiduciarias, Germán Arce, y la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández Jiménez. Aunque Mac Master intentó tener el apoyo del Gremio, en una carta sus colegas expresaron su respaldo a Arce.

La situación de Mac Master no es fácil por sus reiterados enfrentamientos con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo y el gobierno Petro tras un agrío debate acerca de la Reforma Tributaria. Y se sabe que a los empresarios no les gusta pelear con el presidente. Aunque la junta directiva de la Andi, lo respaldó al ratificarlo en la presidencia, podría tener problemas el resultado en el Consejo Gremial.

-Publicidad.-

Por su parte, Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, intentó llegar a un consenso para que no fuera ni Bruce Mac Master o Germán Arce su sucesor y la transición no fuera brusca, pero no logró bajar la marea.

Le podría interesar: Empresarios y trabajadores le destapan a Petro sus cartas frente aumento de salario mínimo