En Escrito con inteligencia artificial, la más reciente columna dominical de Héctor Abad Faciolince, el gran escritor da cuenta de un programa asombroso que puede escribir en forma coherente sobre lo que se le pida. El programa se llama Open AI. Hice la prueba y le pedí que me redactara una carta irónica a los Reyes Magos.

Transcribo literalmente lo que produjo. Lo que está entre paréntesis son comentarios al margen de sus majestades, los reyes magos. De resto, la carta es exacta a como la produjo Open AI:

Queridos Reyes Magos,

Espero que estén pasando un buen día en el Polo Norte, preparando los regalos para todos los niños buenos del mundo. Mi imagino que deben estar muy ocupados, yendo de casa en casa y haciendo todo los posible para asegurarse de que todos tengan una Navidad inolvidable.

Pero quería escribirles para hacerles una pequeña sugerencia. ¿Saben qué regalo me gustaría recibir este año? ¡Un poco de sentido común! Si, sé que sueña ridículo, pero créanme, sería el mejor regalo que podría recibir (Reyes Magos: ¿Pequeña sugerencia? ¡Es más grande que el salario de Ronaldo!).

Verán, he sido muy buena este año (bueno, buena en comparación con mis estándares, al menos). He hecho mi tarea sin quejarme (Reyes Magos: ¡Vaya chorrada, si te la has pasado de queja en queja!), he sido amable con mis amigos y mi familia, y he tratado de ser una persona decente en general. Pero a pesar de todo eso sigo sintiéndome un poco estúpida de vez en cuando. ¿No podrán traerme un poco de sentido común para que no me sienta tan tonta todo el tiempo? (Reyes Magos: Para apagar un incendio hace falta un torrente, no unas gotas).

No quiero ser demasiado exigente, así que si no pueden hacerlo, no se preocupen. Simplemente pensé que podría ser una idea interesante (Reyes Magos: Será interesante, pero impracticable). De todos modos gracias por todo lo que hacen para hacer felices a los niños en todo el mundo. Espero que tengan un viaje de regreso seguro al Polo Norte y les deseo lo mejor para el próximo año (Reyes Magos: ¡Y dale con el Polo Norte! Con razón imploras sentido común, que te escasea en abundancia. Si viviéramos en el Polo Norte tendríamos trineo supersónico y no unos camellos molondros, que ahora nos van a costar demandas por maltrato animal).

Atentamente,

(firma ilegible)

El programa utilizó el género femenino para la carta. Como que adivina quién la firma. Es algo fantástico. Ironía no maneja, como decimos por estos lares, pero me queda la duda de que sea ironía artificial. Aquí va el modelo de respuesta preparado por un humano:

Estimada Claudia Nayibe:

Leímos tu carta, y como dice la ranchera, “Si yo te bajara el sol, quemadota que te dabas. Si te bajara la Luna ¿¡cómo diablos la cargabas!? Si te bajara una estrella, vida mía te deslumbrabas. Mejor no, no te bajo el sol, ni la Luna ni la estrella pa' que no te pase nada. Mejor no… no te bajo el sol, ni la luna ni la estrella, no seas tan interesada… haba”.

Resulta, querida Claudia Nayibe, que tu petición de que te llevemos sentido común no solo es ridícula, como admites, sino que es más imposible que las propuestas del presidente y más irrealizable que ganar un Mundial o volver modesto a Peñalosa. Por lo que por unanimidad el comité de reyes magos resuelve que será más fácil bajarte el sol o la luna o una estrella. Pero tampoco lo haremos. No seas tan interesada…haba.

A Nueva York puedes ir, pero ojalá no a costa de los contribuyentes.

Afectísimos,

SS. MM. Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar

Posdata. ¡Pilas, hermana! El que vive en el Polo Norte y da regalos en Navidad es Santa Claus. Nosotros somos de Oriente y traemos baratijas el Día de Reyes, no en Nochebuena. Además, no discriminamos entre niños buenos y malos. Todos los niños son buenos. Al crecer algunos se vuelven malos y otros, peores. Se llaman políticos. Aplica a todos los géneros.