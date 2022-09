.Publicidad.

Considerada como una de las mujeres más polémicas y controversiales de las redes sociales en Colombia, Daneidy Barrera que es su nombre real, dijo que volverá al quirófano una vez más, para otro de sus famosos retoquitos.

La influenciadora se ha sometido a varias mejoras como rinoplastia, bichectomia, mamoplastia de aumento, entre otras cirugías que han cambiado su aspecto físico.

A estas anteriores, se suma una última que la misma Epa ha anunciado en su Instagram, aunque ya se había operado la nariz, regresará al quirófano para un retoque.

“Amiga te quería decir que me quiero operar de nuevo la nariz. tranquila que no me volveré hacer las cejas así, y después de esto ya no más, te juro que quedaré más linda, el doctor dijo que la cara me va a cambiar”, en el pasado la Epa Colombia ya había dicho que no se iba a volver a hacer cirugías plásticas.

Por alguna razón, Daneidy Barrera necesita el permiso de sus seguidores para operarse. Si bien recibió comentarios positivos y halagos a la actual apariencia de su nariz, hay quienes vieron el gesto desde un punto más crítico y le escribieron que mejor se pusiera a estudiar, también la compararon con Yina Calderón.

Algunos fueron más lejos y señalaron lo cansados que están de la Epa y sus excentricidades.

Que la próxima operación de @iEpaOficial sea que lo cosan la jeta pa' que deje de hablar — ACF (@mdksleeqkexlc) September 15, 2022