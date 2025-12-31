Lejos de la televisión desde hace años, Alfonso Lizarazo reapareció tras cumplir 85 años y recordó por qué su nombre marcó la historia del humor colombiano.

Durante décadas, los sábados por la noche en Colombia han tenido un mismo ritual: reunirse frente al televisor para reír. Detrás de ese hábito estuvo Alfonso Lizarazo, un nombre que para muchos quedó asociado para siempre al humor familiar y a un programa que ha atrevasado generaciones. Hace unos días, al cumplir 85 años, su imagen volvió a circular en redes sociales, despertando preguntas inevitables: ¿qué ha sido de su vida y cómo se encuentra hoy?

Lizarazo apareció en un video casero, lejos de los reflectores y los escenarios, pero lúcido y conversador. La grabación, compartida por el comediante Marco Antonio Amaya, bastó para que cientos de comentarios recordaran su papel como creador de Sábados Felices, uno de los programas más longevos de la televisión mundial. No fue una reaparición planeada ni un regreso mediático, sino un vistazo íntimo a un hombre que marcó época y que hoy vive con serenidad.

Alfonso Lizarazo: el arquitecto del humor televisivo

Nacido en Bucaramanga en 1940, Alfonso Lizarazo llegó joven a Bogotá y comenzó su carrera en la radio. Su paso por Caracol Radio fue clave para entender su visión: allí aprendió a conectar con el público y a detectar talentos. Esa experiencia sería fundamental cuando en 1972 creó Campeones de la Risa, espacio que años después se transformaría en Sábados Felices. El formato se consolidó como una vitrina para cuentachistes y humoristas populares, muchos de los cuales se convertirían en íconos nacionales.

Durante más de dos décadas, Lizarazo fue el rostro y el director del programa. Bajo su liderazgo desfilaron comediantes que hoy hacen parte de la memoria colectiva del país. Su apuesta siempre fue clara: humor para toda la familia, con raíces en el costumbrismo y en la cotidianidad colombiana.

A finales de los años noventa, decidió cerrar ese capítulo. En 1998 dejó la televisión y dio un giro inesperado al incursionar en la política como senador de la República. Tras cumplir su periodo hasta 2002, se retiró de la vida pública. Desde entonces, sus apariciones han sido escasas y casi siempre ligadas a homenajes o celebraciones privadas.

Hoy, Alfonso Lizarazo vive alejado de los escenarios, pero no del recuerdo. Su reciente aparición confirmó lo que muchos querían saber: sigue lúcido, tranquilo y consciente del legado que dejó. Un legado que, cada sábado, aún se siente en la televisión colombiana.

