¿Qué gana Rappi convirtiéndose en el patrocinador oficial del FC Barcelona?

.Publicidad.

Rappi es, para muchos, la empresa número uno de domicilios en Latinoamérica, teniendo presencia en Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Fundada por Simón Borrero en 2015, fue una de las pioneras en su sector de mercado y es considerada como la SuperApp de Latinoamérica, logrando una valoración de 2 mil millones de dólares en 2018. Así las cosas, el FC Barcelona vio con bueno ojos aliarse con la compañía colombiana y ahora Rappi es patrocinadora del equipo blaugrana.

La noticia la dio el mismo equipo a través de su página oficial, confirmando que el convenio irá hasta junio de 2026. Rappi no solo se convierte en Official Partner, sino que también será el Official Delivery Partner para las escuelas del FC Barcelona que se encuentran en varios países de la región, destacando Colombia, México, Argentina y Uruguay, tanto para los primeros equipos masculinos como femeninos.

-Publicidad.-

| Vea también: Los otros dos poderosos extranjeros que junto a los Santo Domingo son los dueños de D1

Los beneficios que obtiene Rappi con su alianza con FC Barcelona

Entre los beneficios que gana Rappi con este acuerdo, uno de los más importantes es ampliar su visibilidad en la región gracias a que su logo aparecerá en varios activos del FC Barcelona, como por ejemplo en la pantalla LED del perímetro de juego. Además, también dispondrá de acceso a espacios de 'Hospitality' del Estadio Olímpico y del Spotify Camp Nou, y la marca tendrá relación directa con otras áreas, como los Barca Legends.

Publicidad.

El objetivo principal del convenio Rappi - FC Barcelona es contribuir al crecimiento y expansión del club en América Latina, territorio en el que el equipo tiene una presencia importante. Además de ofrecer algunos beneficios a los aficionados de la institución, como la posibilidad de obtener productos oficiales y sorpresas exclusivas durante los partidos, entregados por mensajeros de Rappi.